Sebastian Vettel e Kimi Raikkonen foram companheiros de equipe na Ferrari de 2015 a 2018, mas nenhum dos dois conseguiu ganhar títulos da Fórmula 1 depois que as temporadas de 2017 e 2018 da Ferrari foram um fracasso.

No entanto, o relacionamento deles foi bom o tempo todo, e Vettel, que se aposenta este ano, só pôde falar bem sobre o último campeão mundial da Ferrari até o momento.

“Kimi é o piloto mais talentoso que já conheci”, disse Vettel ao podcast oficial da F1 Beyond the Grid. “Seu ritmo bruto é de longe o melhor, e não aparece apenas nos carros de F1”.

"Se houvesse uma categoria em que todos os dias os pilotos tivessem que pilotar um carro diferente, Kimi venceria todos depois de 10 dias. Não demora muito para se acostumar com um carro, para se adaptar às suas características."

"Basta colocar o volante nas mãos dele e ele saberá o que fazer. Às vezes você pode dizer que não é justo que ele não tenha que se acostumar com um carro novo, a pista, as condições, mas tudo o que ele precisa é o volante e bum."

Questionado se essa característica tornava Raikkonen "insuportável", Vettel disse que não era o caso.

"Acho que tive o melhor relacionamento de todos os meus companheiros porque ele foi muito direto. Nunca discutimos, nem mesmo quando estávamos em uma batida. Conversávamos sobre o que havia acontecido, qual de nós estava errado e até rimos. Não aconteceu nada que prejudicasse nosso relacionamento porque conversamos sobre tudo".

"Ele foi respeitoso desde o primeiro dia. Ele me olhou nos olhos, enquanto com outros eu tive a sensação de que eles haviam oferecido a mão em vão para um aperto de mão, mas suas mentes estavam em outro lugar. Kimi é uma pessoa excepcional.”

