Quando a temporada 2020 da Fórmula 1 começar, o mexicano Sergio Pérez entrará em seu décimo ano na categoria, com passagens pela Sauber, McLaren e Force India / Racing Point. Mesmo correndo com carros do pelotão do meio do grid, Pérez ainda conseguiu em sua trajetória oito pódios e, dentro da Racing Point, ele é visto como um piloto subestimado.

O diretor técnico da equipe, Andrew Green, falou sobre Pérez em entrevista ao podcast oficial da F1, Beyond the Grid, e foi só elogios ao piloto.

"Ele é extremamente subestimado", disse. "Acho que ele está no auge de sua carreira agora, nada o intimida. O feedback dele, a capacidade mental de pilotar o carro e relatar o que está acontecendo sempre foi incrível. E isso mesmo com a corrida acontecendo. Para mim, ele é um dos melhores".

"Em termos de conservação dos pneus, ele está entre os dois, três melhores. Não há muitos que consigam fazer melhor. Ele tem uma sensação que, quando chega na curva, ele sabe o que o pneu está fazendo, e o que precisa fazer. O controle dele sobre o acelerador na saída de curvas é notável, É como se ele tivesse um controle de tração no corpo".

Pérez, que se juntou à equipe em 2014, quando ainda tinha o nome de Force India, conseguiu cinco pódios até aqui, sendo que o último foi no GP do Azerbaijão de 2018. Em 2016, subiu ao pódio duas vezes, e ajudou a equipe a terminar em quarto no mundial de construtores pela primeira vez, algo que repetiu em 2017.

"Ele sabe que seu ponto fraco é na classificação. Acho que parte disso é porque ele gosta de um carro com estilo de pilotagem focado no domingo, que não é necessariamente o melhor para o sábado. Ele insiste que quer o carro desse jeito e acho que sempre prova que está certo. Algumas vezes ele exagera, e vamos mal nos dois dias, mas é raro".

No próximo ano, a Racing Point irá se tornar uma equipe oficial de fábrica da Aston Martin, e Pérez já tem uma vaga garantida na equipe, com um contrato que vai até 2022.

GALERIA: Relembre os carros da Racing Point / Force India na F1

Galeria Lista 2008: VJM01 1 / 13 Foto de: Glenn Dunbar / Motorsport Images Pilotos: Adrian Sutil e Giancarlo Fisichella 2009: VJM02 2 / 13 Foto de: XPB Images Pilotos: Adrian Sutil, Giancarlo Fisichella e Vitantonio Liuzzi 2010: VJM03 3 / 13 Foto de: Hazrin Yeob Men Shah Pilotos: Adrian Sutil e Vitantonio Liuzzi 2011: VJM04 4 / 13 Foto de: Sutton Motorsport Images Pilotos: Adrian Sutil e Paul di Resta 2012: VJM05 5 / 13 Foto de: Charles Coates / Motorsport Images Pilotos: Paul di Resta, Nico Hulkenberg 2013: VJM06 6 / 13 Foto de: Patrik Lundin / Motorsport Images Pilotos: Paul di Resta e Adrian Sutil 2014: VJM07 7 / 13 Foto de: Sutton Motorsport Images Pilotos: Sergio Pérez e Nico Hulkenberg 2015: VJM08 / VJM08B 8 / 13 Foto de: Sutton Motorsport Images Pilotos: Sergio Pérez e Nico Hulkenberg 2016: VJM09 9 / 13 Foto de: Sutton Motorsport Images Pilotos: Sergio Pérez e Nico Hulkenberg 2017: VJM10 10 / 13 Foto de: Glenn Dunbar / Motorsport Images Pilotos: Sergio Pérez e Esteban Ocon 2018: VJM11 11 / 13 Foto de: Zak Mauger / Motorsport Images Pilotos: Sergio Pérez e Esteban Ocon / Force India entre os GPs da Austrália e Hungria e Racing Point Force India da Bélgica até o final do ano 2019: RP19 12 / 13 Foto de: Jerry Andre / Motorsport Images Pilotos: Sergio Pérez e Lance Stroll 2020: RP20 13 / 13 Foto de: Racing Point Pilotos: Lance Stroll e Sergio Pérez

