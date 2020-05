Governo britânico deve relaxar normas de quarentena para F1

GP de Pescara, 1957 1 / 72 Foto de: LAT Images Pescara 1 corrida Localizado entre Spoltore, Cappelle, Montesilvano e Pescara, era um circuito extremamente rápido graças às suas duas imensas retas, mas também tinha muitas curvas. Passava pelas ruas da cidade e era o mais comprido do mundo, superando Nurburgring.

GP do Marrocos, 1958 2 / 72 Foto de: LAT Images Ain-Diab 1 corrida Localizado nos subúrbios de Casablanca, este circuito seguia as avenidas da cidade e era bastante rápido. Não havia medidas de segurança para o Grande Prêmio e a morte de Lewis Evans fez com que a Fórmula 1 não voltasse para lá.

GP da Alemanha, 1959 3 / 72 Foto de: LAT Images Avus 1 corrida Localizado nos subúrbios ocidentais de Berlim, este circuito foi inaugurado em 25 de setembro de 1921. As letras AVUS significam Automobil Verkehr und Übung Strass (concessionária de automóveis e pista de treino).

GP de Portugal, 1959 4 / 72 Foto de: LAT Images Monsanto 1 corrida Localizado nos arredores de Lisboa, consistia em um grande número de curvas, mas tinha desvantagens importantes. Além das faixas de bonde na pista, a corrida também estava programada para o pôr do sol para evitar o sol do meio-dia.

GP da França, 1967 5 / 72 Foto de: LAT Images Le Mans 1 corrida O circuito Bugatti recebeu apenas uma corrida da F1, em 1967. O GP ocorreu três semanas após as 24 Horas de Le Mans. A prova não se mostrou atraente e os pilotos não gostaram muito. Denny Hulme chamou a pista de "Mickey Mouse" por causa de sua forma.

GP dos Estados Unidos, 1984 6 / 72 Foto de: Williams F1 Dallas 1 corrida Localizado nas ruas da cidade, o circuito de Dallas Fair Park era urbano e dividido por avenidas.

GP da Europa, 1993 7 / 72 Foto de: Sutton Motorsport Images Donington 1 corrida O circuito de Donington Park, criado em 1935, viu Audi e Mercedes poderosos competirem antes da Segunda Guerra Mundial. E foi sede do Grande Prêmio da Europa de 1993. Por ser estreito, não agradou os pilotos. No entanto, a corrida foi emocionante por causa da chuva, que rendeu show de Ayrton Senna.

GP dos Estados Unidos, 1960 8 / 72 Foto de: LAT Images Riverside 1 corrida Localizada na Califórnia, a 50 km a leste de Los Angeles, a Riverside International Raceway b>, inaugurada em 1957, sediou sua primeira corrida de Fórmula 1 em 1958, numa exibição. A categoria retornou a Riverside em 1960, quando houve a única edição oficial.

GP dos Estados Unidos, 1959 9 / 72 Foto de: Hazel PR Sebring 1 corrida Localizado na Flórida, 220 km a noroeste de Palm Beach, o Sebring International Raceway foi traçado em um antigo campo aéreo militar em 1950. Foi um circuito de pouco interesse para a Fórmula 1, porque é mais famoso por suas corridas de endurance.

GP da Áustria, 1964 10 / 72 Foto de: LAT Images Zeltweg 1 corrida Perto de Knittelfeld, o circuito de Zeltweg Flugplatz estava localizado no aeródromo militar de Zeltweg. Tinha quatro retas e foi o primeiro circuito que hospedou a Fórmula 1 na Áustria.

GP do Pacífico, 1994 11 / 72 Foto de: LAT Images Aida 2 corridas Localizado perto de Okayama e escondido em um ambiente agradável, no coração de uma paisagem montanhosa e muito arborizada, o Okayama International Circuit é muito bonito e adequado para carros de corrida.

GP de Las Vegas, 1981 12 / 72 Foto de: LAT Images Caesars Palace 2 corridas Localizado na cidade de Las Vegas, seu design foi projetado no estacionamento do famoso Cassino "Caesars Palace". Este circuito era mais parecido com uma pista de kart do que de F1. Ele não favorecia a ultrapassagem e girava no sentido anti-horário.

GP do Canadá, 1968 13 / 72 Foto de: Sutton Motorsport Images Mont-Tremblant 2 corridas Localizado a 145 km ao norte de Montreal, este circuito deve seu nome à homônima montanha vizinha. Sua assinatura verdadeira é "Holy Jovite". Seu layout foi inaugurado em 1964. Uma pista lenta que foi danificada devido ao rigoroso inverno canadense. Só recebeu dois GPs.

GP da Bélgica, 1972 14 / 72 Foto de: LAT Images Nivelles 2 corridas Localizado a 30 km a sudoeste de Bruxelas, Complexe Européen de Nivelles-Baulers b> não existe mais. Recebeu duas corridas da F1.

GP da Espanha, 1951 15 / 72 Foto de: LAT Images Pedralbes 2 corridas Localizada na cidade de Barcelona, esta pista foi extremamente rápida e totalmente fora do comum em termos de segurança. Foi usada para dois grandes prêmios.

GP de Portugal, 1958 16 / 72 Foto de: LAT Images Porto 2 corridas Localizado no Porto, o Circuito Boavista b> foi feito nas avenidas da cidade. A rota era implacável para a mecânica porque passava por todos os tipos de terrenos, desde estradas pavimentadas a trilhos de bonde.

GP da África do Sul, 1962 17 / 72 Foto de: LAT Images East London 3 corridas Localizado a 200 km ao norte de Port Elizabeth, o Prince George Circuit b> foi projetado no meio das dunas da costa do Oceano Índico. Era composto de curvas principalmente à direita e muito prejudicial para a mecânica devido à areia e calor.

GP dos Estados Unidos, 1989 18 / 72 Foto de: Sutton Motorsport Images Phoenix 3 corridas Localizado nas ruas da cidade, era um circuito semelhante ao de Detroit. Uma pista com solavancos, curvas em ângulos retos, sem aderência. Girava no sentido anti-horário.

GP da Índia, 2011 19 / 72 Foto de: Sutton Motorsport Images Nova Délhi 3 corridas O Circuito Internacional de Buddh está localizado em Greater Noida. Ele sediou o Grande Prêmio da Índia de 2011 até 2013. Foi projetado pelo arquiteto Hermann Tilke.

GP da Europa, 2016 (GP do Azerbaijão, de 2017 em diante) 20 / 72 Foto de: Red Bull Content Pool Baku 4 corridas O Circuito de Baku Street b> foi construído na capital do Azerbaijão. Acolheu o primeiro GP em 2016. Depois de ver os bons resultados obtidos no circuito de rua de Baku, a FIA garantiu a mudança da denominação de GP da Europa para GP do Azerbaijão em 2017.

GP da França, 1965 21 / 72 Foto de: LAT Images Clermont-Ferrand 4 corridas Localizado a 15 km ao sul de Clermont-Ferrand b>, este circuito, também chamado de Charade, foi inaugurado em 1958. Sua rota era montanhosa e consistia de 51 curvas. Foi muito apreciado pelos pilotos, mas a sua infra-estrutura ao lado de uma montanha, bem como a pista cheia de cascalho, criou muitos problemas.

GP da Espanha, 1969 22 / 72 Foto de: Sutton Motorsport Images Montjuïc Park 4 corridas Localizado em um parque de diversões na cidade, sua rota é dividida em duas partes, uma lenta e outra rápida. As precárias condições de segurança e o acidente de Rolf Stommelen em 1975 apagariam este circuito do calendário da Fórmula 1.

GP do Japão, 1976 23 / 72 Foto de: Sutton Motorsport Images Fuji 4 corridas Localizado ao pé do Monte Fuji-Yama, o Fuji International Speedway, construído em 1965 e projetado por Don Nichols e Stirling Moss, incluía uma reta muito rápida que levava a uma curva acentuada. Após o acidente fatal do piloto japonês Hiroshi Kazato, a reta foi encurtada, reduzindo a distância do circuito. Nesta configuração, recebeu os eventos de 1976 e 1977. Depois, o GP do Japão deixou de ser disputado. Em seu retorno em 1987, foi para Suzuka.

GP da Coréia do Sul, 2010 24 / 72 Foto de: Charles Coates / Motorsport Images Yeongam 4 corridas A organização de um GP sul-coreano no condado rural de Yeongam é o resultado de um acordo entre Bernie Ecclestone e Korea Auto Valley Operation. O contrato, anunciado em setembro de 2009, vigiu por sete temporadas, com opção de mais cinco. A primeira corrida ocorreu em outubro de 2010 no Circuito Internacional da Coréia. A construção foi confiada a Hermann Tilke.

GP da Suíça, 1950 25 / 72 Foto de: LAT Images Bremgarten 5 corridas Localizado perto de Berna, este circuito atravessava o parque de Bremgarten. Era rápido, difícil e perigoso, com curvas e mudanças de luz devido às árvores. Depois da tragédia de Le Mans em 1955, a Suíça imediatamente proibiu todas as corridas de automóveis em seu território, e o circuito foi abandonado.

GP da Grã-Bretanha, 1955 26 / 72 Foto de: Bernard Cahier Aintree 5 corridas Localizado a nordeste de Liverpool, o Aintree Motor Racing Circuit b> foi usado na década de 1950, quando o GP da Inglaterra foi realizado alternadamente em Silverstone e em outro percurso. Esta pista fazia parte do hipódromo em que se celebra o Grand National de Steeple Chase e foi inaugurada em 1954.

GP da Europa, 2008 27 / 72 Foto de: XPB Images Valência 5 corridas A criação do Circuito Urbano de Valência b> estava alinhada com duas tendências: a primeira impulsionada por Bernie Ecclestone, que queria aumentar o número de corridas; e a segunda foi a recuperação da popularidade da Fórmula 1 na Espanha, após os sucessos de Fernando Alonso. Em 2007, a Valmor Sport assinou um acordo com Ecclestone para organizar o GP da Europa por 5 anos.

GP da França, 1952 28 / 72 Foto de: LAT Images Rouen-les-Essarts 5 corridas Localizado a 12 km ao sul de Rouen, foi inaugurado em 1950 e substituiu um pequeno circuito, construído antes da Segunda Guerra Mundial. A chicane do Novo Mundo é o lugar mais espetacular do circuito. Em 1957, tornou-se ainda mais rápido com a adição de três sequências. A morte de Jo Schlesser em 1968 foi fatal para a pista, que não foi mais usada pela Fórmula 1.

GP da Rússia, 2014 29 / 72 Foto de: Sutton Motorsport Images Sochi 6 corridas Ecclestone tem excelentes relações com o presidente russo Vladimir Putin, que queria colocar seu país na vanguarda do cenário esportivo internacional. A organização dos Jogos Olímpicos de Inverno em Sochi, no início de 2014, ofereceu uma grande oportunidade. No complexo olímpico de Sochi, no Mar Negro, o Sochi International Street Circuit b> foi construído para abrigar o GP de Fórmula 1. O contrato foi assinado com a FOM em 2010.

GP da Suécia, 1973 30 / 72 Foto de: LAT Images Anderstorp 6 corridas Localizado a 80 km ao sul de Jonkoping, o Scandinavian Raceway b> segue a pista do aeródromo em que foi construído. É o maior e mais moderno circuito da Escandinávia. É uma rota bastante lenta, com pequenas retas e curvas angulares constantes.

GP da França, 1974 31 / 72 Foto de: David Phipps Dijon-Prenois 6 corridas Localizado a 15 km a oeste de Dijon, este magnífico circuito foi inaugurado em 1972. Ele oferece uma rota montanhosa impressionante. Seu único defeito é o comprimento. Muito curto, os retardatários são rapidamente atingidos pelos primeiros.

GP dos Estados Unidos, 1982 32 / 72 Foto de: LAT Images Detroit 7 corridas Localizado nas ruas da cidade, é um circuito urbano com curvas de ângulo reto. A superfície da pista é plana como um terreno baldio. Tem curvas cegas, placas de esgoto às dezenas, e arquibancadas próximas. Era preciso ter muito cuidado para não bater.

GP da Espanha, 1986 33 / 72 Foto de: XPB Images Jerez 7 corridas Localizado a 35 km ao norte de Cádiz, o Circuito de Jerez de la Frontera b> é uma pista sinuosa e técnica, mas também tem uma superfície bastante acidentada. É um circuito que alguns pilotos descrevem como lento e desinteressante.

GP da Turquia, 2005 34 / 72 Foto de: Ferrari Media Center Istambul 7 corridas Localizado a 17 km de Istambul, o Istanbul Park b> tem 5.378 km e 14 curvas. Teve seu primeiro evento internacional por ocasião do Grande Prêmio da Turquia de Fórmula 1. A parte mais difícil da rota é a combinação das curvas 9 e 10, muito rápidas à esquerda.

GP dos Estados Unidos, 2012 35 / 72 Foto de: Rainier Ehrhardt Austin 8 corridas Como na maioria dos novos locais, o Circuito das Américas b> foi projetado por Herman Tilke. Alguns pontos lembram outros traçados. Encontramos a série Maggots-Becketts-Chapel de Silverstone, as curvas do estádio de Hockenheim e curvas à esquerda de Istambul.

GP dos Estados Unidos, 1976 36 / 72 Foto de: LAT Images Long Beach 8 corridas Localizado nas ruas da cidade, é o circuito urbano de maior sucesso nos Estados Unidos. Apesar dos buracos, das placas de esgoto e das paredes de concreto, a rota é interessante por causa das curvas muito rápidas com uma chicane muito lenta. A reta foi encurtada em 1982 e uma chicane apareceu no centro. A parte mais lenta da rota também foi modificada.

GP do Canadá, 1967 37 / 72 Foto de: LAT Images Mosport Park 8 corridas Localizado a 100 km a nordeste de Toronto, o Mosport International Raceway b> foi inaugurado em 1961. Situado às margens do Lago Ontário, tem um porte bastante robusto e rápido, mas sofre o mesmo problema que seu antecessor (Mont Tremblant): a geada destrói o asfalto e, além disso, a segurança é questionável. Por estas razões, o circuito foi abandonado pela Fórmula 1 em 1978.

GP da Espanha, 1968 38 / 72 Foto de: LAT Images Jarama 9 corridas Localizado a 30 km ao norte de Madri, o Circuito de Jarama b> oferece uma rota interessante e muito sinuosa, favorecendo um forte ajuste aerodinâmico. Quando abriu em 1967, forneceu uma infraestrutura muito moderna para a época.

GP da Bélgica, 1973 39 / 72 Foto de: LAT Images Zolder 10 corridas Localizado a 60 km a nordeste de Bruxelas, este circuito foi inaugurado em 1965 e era relativamente rápido. Teve a morte de um mecânico, que foi atropelado pela Williams de Carlos Reutemann devido à estreiteza do pit lane. O importante trabalho em Spa-Francorchamps condenou este circuito.

GP do Brasil, 1978 40 / 72 Foto de: LAT Images Jacarepaguá 10 corridas Localizado nos subúrbios do Rio de Janeiro, o autódromo de Jacarepaguá b> foi construído em 1978 em um pântano seco. A pista não tinha características técnicas notáveis e era muito acidentada, com clima muito úmido e quente, o que dificultava as condições da corrida. Muitos pilotos desmaiaram após os GPs. O Autódromo Internacional Nelson Piquet já foi destruído.

GP de Abu Dhabi, 2009 41 / 72 Foto de: Sam Bloxham / Motorsport Images Yas Marina 11 corridas Sob o patrocínio da Aldar Properties, Hermann Tilke construiu a nova pista na ilha de Yas, daí o nome Yas Marina. O circuito é na verdade um elemento de um complexo turístico gigantesco que inclui uma marina, spas, hotéis, instalações esportivas e, especialmente, o parque temático da Ferrari. O GP de Abu Dhabi é único porque começa à luz do dia, às 17 horas, e termina à noite. Assim, um enorme sistema de iluminação foi instalado.

GP da França, 1950 42 / 72 Foto de: LAT Images Reims 11 corridas Localizado a 7 km de Reims, o Circuito de Reims-Gueux tinha a forma de um triângulo entre as aldeias de Le Thillois e Gueux.

GP da Austrália, 1985 43 / 72 Foto de: Williams F1 Adelaide 11 corridas Localizado nas ruas da cidade, o Circuito de Adelaide Street b> é muito diferente de outras rotas urbanas modernas. Está a meio caminho da cidade em Rymill Park. É apreciado por pilotos pela atmosfera amigável. Em 1991, teve sua corrida interrompida após 14 voltas. É até hoje a prova mais curta da história da Fórmua 1.

GP de Singapura, 2008 44 / 72 Foto de: Andrew Hone / Motorsport Images Singapura 12 corridas O Grande Prêmio é realizado no layout urbano da cidade no Circuito Marina Bay Street, o primeiro a hospedar uma corrida de Fórmula 1 à noite graças à iluminação artificial composta por cerca de 1.500 lâmpadas de 2.000 watts.

GP da Áustria, 1997 45 / 72 Foto de: LAT Images Spielberg 12 corridas Antigo Österreichring, o Red Bull Ring (anteriormente conhecido como A-1 Ring) é uma versão atualizada e remodelada do famoso circuito. Está situado nas montanhas verdes da província da Estíria, unida pelas cidades de Viena, Salzburgo e Graz.

GP de Portugal, 1984 46 / 72 Foto de: Williams F1 Estoril 13 corridas Localizado a 31 km a oeste de Lisboa e a poucos quilômetros do Oceano Atlântico, o Autódromo Fernanda Pires da Silva b> mudou consideravelmente desde a sua criação. Com uma longa reta e uma sucessão de curvas técnicas, a pista portuguesa oferece aos pilotos uma grande variedade de dificuldades.

GP da Grã-Bretanha, 1964 47 / 72 Foto de: LAT Images Brands Hatch 14 corridas Localizado a 30 km de Londres, este circuito foi inaugurado em 1948 e completamente remodelado em 1960. Está localizado nas paisagens verdes de Kent e é muito exigente para suspensões.

GP do Bahrein, 2004 48 / 72 Foto de: Mark Sutton / Motorsport Images Sakhir 15 corridas Localizado perto de Manama, o Bahrain International Circuit é um projeto nacional iniciado pela dinastia real dominante. A rota foi projetada pelo arquiteto alemão Hermann Tilke. Com dez curvas e quatro retas, oferece aos condutores várias possibilidades de ultrapassagem. Pequena desvantagem: a areia.

GP da França, 1971 49 / 72 Foto de: Lucien Harmegnies Le Castellet 16 corridas Localizado 39 km de Marselha, o circuito Paul Ricard High Tech Test Track b> é lendário. Oferece uma ampla gama de tecnologias para fazer a pista tão segura quanto possível atualmente. Foi redesenhado após a morte de Elio De Angelis em 1986.

GP da China, 2004 50 / 72 Foto de: Zak Mauger / Motorsport Images Xangai 16 corridas A infraestrutura deste circuito é gigantesca. A primeira curva "nunca termina". De resto, parece muito com as pistas do Bahrein e da Áustria, também projetadas por Tilke.

GP da França, 1991 51 / 72 Foto de: Eric Gilbert Magny-Cours 18 corridas Localizado a 12 km ao sul de Nevers, o Circuito de Nevers Magny-Cours b> está localizado nas fronteiras da Borgonha. Originalmente chamado de circuito Jean Behra, foi construído em 1961.

GP dos Estados Unidos, 1950 52 / 72 Foto de: IndyCar Series Indianápolis 19 corridas A 10 km a noroeste da capital de Indiana, o Indianapolis Motor Speedway b> é famoso pelos 500 Milhas de Indianápolis.

GP da Malásia, 1999 53 / 72 Foto de: LAT Images Kuala Lumpur 19 corridas Localizado ao sul de Kuala Lumpur, o Circuito Internacional de Sepang b> é ultramoderno. Desde 1999, é muito popular entre os pilotos. É um circuito com curvas agradáveis, longas retas e tomadas de alta. A infraestrutura foi construída com recursos colossais. Desta forma, os stands com um design futurista podem acomodar até 100.000 espectadores. O tempo é um desafio, devido ao clima tropical e o calor, ruins para a mecânica.

GP da Argentina, 1953 54 / 72 Foto de: Sutton Motorsport Images Buenos Aires 20 corridas Localizado nos subúrbios de Buenos Aires, o autódromo foi construído em terreno plano. Tem a particularidade de propor várias configurações. Ao longo dos anos, recebeu várias melhorias e modificações até 1955. Não tendo completado o trabalho adicional exigido pela FIA, foi abandonado pela Fórmula 1 em 1998.

GP da África do Sul, 1967 55 / 72 Foto de: LAT Images Kyalami 20 corridas Localizado a 25 km de Joanesburgo, foi inaugurado em 1962, era muito rápido e requeria a velocidade máxima dos carros. Em 1985, foi retirado do calendário por razões políticas. Retornou em 1992 com um novo design, encurtado e muito mais lento e sinuoso.

GP dos Estados Unidos, 1961 56 / 72 Foto de: LAT Images Watkins Glen 20 corridas Localizado a 300 km a noroeste de Nova York, o Watkins Glen International b> foi criado em 1956. Basicamente, é um circuito muito rápido. Em 1971, foi remodelado para tornar a pista maior e aumentar as arquibancadas. Após o acidente de François Cevert em 1973, uma chicane foi adicionada em 1975.

GP do México, 1963 57 / 72 Foto de: LAT Images Cidade do México 21 corridas Foi inaugurado em 1962. Após a invasão do público na pista, na década de 1970, a Fórmula 1 foi retirada no México. Voltou na década de 80 com um layout redesenhado e com o nome do Autódromo Hermanos Rodríguez. Em 2015, com um design moderno, a F1 retornou pela terceira vez para a Cidade do México.

GP da Austrália, 1996 58 / 72 Foto de: Andrew Hone / Motorsport Images Albert Park 24 corridas Este circuito oferece ao piloto um ambiente excepcional. Seu design é rápido, muito variado e com belas sequências. Infelizmente, a limpeza nem sempre é adequadas, dada a localização.

GP da Itália (depois San Marino), 1980 59 / 72 Foto de: Sutton Motorsport Images Ímola 27 corridas Foi construído em 1950. Para a temporada de 1980, a Fórmula 1 deixou Monza para visitar Imola. Foi um sucesso, oferecendo uma trilha rápida, com ótimas sequências. Para 1981, a F1 retornou a Monza, mas foi organizado o 1º GP de San Marino. Após as mortes de Ayrton Senna e Roland Ratzenberger em 1994, o circuito foi modificado, fazendo com que o circuito perdesse sua essência.

GP da Espanha, 1991 60 / 72 Foto de: Sutton Motorsport Images Barcelona 29 corridas Localizado a 20 km a nordeste de Barcelona e construído no início dos anos 90, o Circuito de Barcelona-Catalunya faz parte do calendário do Campeonato Mundial de Fórmula 1 desde 1991. Possui uma reta muito longa. É muito solicitado para os testes de pré-temporada.

GP da Holanda, 1952 61 / 72 Foto de: LAT Images Zandvoort 30 corridas Localizado a 25 km de Amsterdã, o Circuit Park Zandvoort b> foi inaugurado em 1948. Atravessa as dunas do Mar do Norte, é muito rápido, consistindo de longas retas e curvas rápidas. A condição da pista, a areia e a fraca drenagem da água da chuva forçaram os organizadores a tirarem Zandvoort do calendário da F1.

GP do Japão, 1987 62 / 72 Foto de: LAT Images Suzuka 31 corridas Localizado a 150 km a leste de Osaka, o Circuito Internacional de Suzuka b> é o único em forma de oito, com uma ponte sobre a pista. Muitas vezes é o evento decisivo dos campeonatos. A pista japonesa é apreciada por todos. Requer condução limpa e técnica.

GP da Áustria, 1970 63 / 72 Foto de: Rainer W. Schlegelmilch Österreichring 32 corridas Localizado perto de Knittelfield, este circuito foi projetado especialmente para a F1 em 1970. O Österreichring foi construído no pé das montanhas próximas. Foi usado até 1987, quando a preocupação com a segurança do circuito fez com que ele deixasse o calendário, mas logo ele voltou.

GP da Hungria, 1986 64 / 72 Foto de: Rainer W. Schlegelmilch Hungaroring 34 corridas Localizado a 20 km a nordeste de Budapeste, Hungaroring b> tem apenas uma reta: a das arquibancadas. As opiniões são divididas.

GP da Alemanha, 1970 65 / 72 Foto de: LAT Images Hockenheim 37 corridas Localizado a 25 km a sudoeste de Heidelberg, Hockenheimring b> é a antiga pista de testes da Mercedes. Foi a mais rápida do campeonato junto com Monza até 2002. Tem uma reta sem fim que corta a floresta e é bastante estreita. As mortes de Jim Clark em 1968 e de Patrick Depailler em 1981 levaram os organizadores a alterar o traçado para reduzir a velocidade. Anos depois, mais alterações foram feitas. Ainda assim é um circuito muito rápido.

GP do Brasil, 1973 66 / 72 Foto de: David Phipps Interlagos 37 corridas O Autódromo José Carlos Pace b> tem a distinção de ter conseguido combinar o máximo desenvolvimento com o mínimo de espaço. É uma via rápida, girando no sentido anti-horário, com longas retas e longas curvas em um raio constante, o que oferece, entre outras coisas, uma diferença significativa na altitude. O Mergulho, que leva à reta dos boxes, é tão íngreme quanto a Raidillon em Spa, por exemplo. Como a condição da pista se deteriorou ao longo dos anos, Interlagos foi substituída por Jacarepaguá. Mas a F1 voltou a São Paulo em 1990. O comprimento da pista foi reduzido pela metade, com a inclusão do "S do Senna" e a retirada do velho retão.

GP do Canadá, 1978 67 / 72 Foto de: LAT Images Montréal 40 corridas Localizado na ilha Notre-Dame em Montreal, este circuito foi renomeado para Circuit Gilles Villeneuve b> após a morte do piloto canadense. Consiste em retas longas com chicanes lentas e intermediárias. Requer muita frenagem.

GP da Alemanha, 1951 68 / 72 Foto de: LAT Images Nürburgring 40 corridas Localizado no maciço de Eifel, perto de Adenau, a 50 km de Bohn, o novo circuito de Nurburgring não tem nada a ver com o ancestral Nordschleife (circuito norte). O "Inferno Verde" é considerado muito perigoso desde o acidente que queimou Niki Lauda nos anos 70.

GP da Bélgica, 1950 69 / 72 Foto de: LAT Images Spa-Francorchamps 52 corridas Localizado a 50 km ao sul de Liège, Spa-Francorchamps entusiasma os pilotos com seu layout que combina longas retas e curvas técnicas e rápidas. Entre a área verde e o relevo mais acentuado, oferece a rota mais longa de todos os atuais circuitos de Fórmula 1.

GP da Grã-Bretanha, 1950 70 / 72 Foto de: LAT Images Silverstone 53 corridas Localizado a 50 km de Northampton, o circuito de Silverstone b> está situado no coração da Inglaterra. Seu design oferece duas longas retas e uma mistura inteligente de curvas lentas e rápidas. É cercado pelas sedes das equipes de F1, incluindo Williams, Renault e McLaren. Este ex-aeródromo é muitas vezes palco de corridas muito competitivas. Em 1991, foi considerado muito rápido e os organizadores decidiram adicionar chicanes em todos os lugares.

GP de Mônaco, 1950 71 / 72 Foto de: LAT Images Mônaco 66 corridas Localizado nas ruas do Principado, este circuito é sem dúvida o mais lendário da F1. Os pilotos não têm margem para erros. Adorado por alguns, odiado por outros, não deixa ninguém indiferente. Foi modificado várias vezes desde 1950 para reduzir a velocidade dos carros que entram na cidade.