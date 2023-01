Carregar reprodutor de áudio

A Fórmula 1 chega a Las Vegas nesta temporada de 2023 para correr na cidade dos cassinos sendo uma das três corridas que irá acontecer em território norte-americano (Austin e Miami são as outras duas) e, na visão do CEO da categoria, Stefano Domenicali, o impacto do evento será maior do que o 'entregue' pela NFL.

Em 2024 o maior evento da principal liga de futebol americano terá Las Vegas como palco, contudo, a principal categoria do automobilismo terá um impacto econômico maior: algo em torno de 1 bilhão de dólares (algo na casa dos 5 bilhões de reais) - o dobro do que trará o Super Bowl.

Falando no evento econômico Preview Las Vegas, Domenicali justificou sua crença na maior repercussão da F1 em relação à NFL: “[O] Super Bowl será por um ano, mas vamos ficar por muito tempo. Vamos ter uma bandeira contínua aqui na cidade e vamos marcar não só pela semana do evento, mas vamos marcar a F1 em Las Vegas como um lugar onde vamos desenvolver o esporte."

Esta será a terceira vez que a categoria irá correr nas ruas de Las Vegas. Em 1981 e 1982 foi realizado o GP de Caesars Palace - hotel mais famoso da cidade. Em 2023, o encontro está marcado para o dia 18 de novembro (com a adição da prova, o GP de São Paulo 'saiu' da sua tradicional data na segunda semana de novembro para o início do mês).

Porém, nem tudo está pronto e não ficará pronto com antecedência conforme alertou Domenicali: “Haverá muitas coisas que ficarão prontas no último minuto”, enfatizou. “Isso faz parte do jogo, mas existe um profissionalismo incrível aqui que encontramos na comunidade trabalhando conosco.”

O CEO do GP, Renee Wilm, contou como andam as obras e os processos para finalização da cidade para o fim de semana de corrida.

"A construção do paddock está em pleno andamento. Os cronogramas de construção e configuração variam em cada zona, dependendo da instalação, mas realmente vamos começar a construir a sério já em junho", disse Wilm para a TV local KTNV.

“Temos planos para pontes destinadas a veículos, passarelas para pedestres, pontos de acesso comercial e estamos trabalhando em estreita colaboração com o metrô e os bombeiros para garantir que estamos reduzindo o tráfego e trabalhando com nossos parceiros locais para tentar diminuir qualquer inconveniente."

“Sabemos que será um fim de semana de tráfego difícil e desafiador, mas acreditamos que o valor que estamos trazendo para a cidade e a experiência que estamos criando superarão em muito o fator inconveniente.”

VÍDEO - HAMILTON: TRETA com Verstappen é “CONTO DE FADAS” / FIA pede CUIDADO com VENDA da F1

Faça parte do Clube de Membros do Motorsport.com no YouTube

Quer fazer parte de um seleto grupo de amantes de corridas, associado ao maior grupo de comunicação de esporte a motor do mundo? CLIQUE AQUI e confira o Clube de Membros do Motorsport.com no YouTube. Nele, você terá acesso a materiais inéditos e exclusivos, lives especiais, além de preferência de leitura de comentários durante nossos programas. Não perca, assine já! Podcast #214 – Quem pode surpreender na temporada 2023 da F1? ACOMPANHE NOSSO PODCAST GRATUITAMENTE: Spotify

Deezer

Apple Podcasts

Google Podcasts

Amazon Music