Esta quinta-feira foi o último dia de trabalho no circuito de Fiorano para a Ferrari, em preparação à temporada 2023 da Fórmula 1. Desta vez, coube a Charles Leclerc colocar-se ao volante do SF21, carro da temporada de 2021, para tirar a ‘ferrugem’ acumulada durante o inverno europeu após o encerramento do campeonato de 2022, em novembro passado, em Abu Dhabi.

A atividade começou na terça-feira com Robert Shwartzman, um dos pilotos reservas da equipe, liderando o primeiro dia, antes de entregar o volante na quarta para Carlos Sainz , sempre com o SF21.

Carlos Sainz, Ferrari Photo by: Ferrari

Para Leclerc, esta será sua primeira vez em um carro de F1 este ano, o que o ajudará a começar os testes de pré-temporada que acontecerão no Bahrein de 23 a 25 de fevereiro.

Resta saber se Leclerc terá mais sorte do que seu companheiro de equipe, que ontem de manhã teve que lidar com a pista molhada, mas conseguiu compensar à tarde, completando 354 quilômetros, distância maior que a de um GP.

Ausente deste teste esteve o outro piloto reserva da Ferrari, Antonio Giovinazzi, que se encontra ocupado em Sebring com os testes de desenvolvimento do 499P, o Hipercarro com que a casa de Maranello voltará a encarar as 24 Horas de Le Mans.

Diante da temporada 2023 da Fórmula 1, a Ferrari planeja realizar a apresentação de seu novo carro, que no momento leva o nome de projeto 675, no dia 14 de fevereiro, o que marcará a oportunidade de ver Frederic Vasseur, novo chefe da equipe que tomou posse oficialmente em 9 de janeiro.

Robert Shwartzman, Ferrari Photo by: Ferrari

VÍDEO: Rico Penteado explica mudanças da F1 para 2023

