F1 nas alturas: Verstappen instala simulador em avião particular

Max Verstappen esteve, nas últimas semanas, no centro das atenções no que se diz respeito à pilotar em um simulador por conta do ocorrido durante as 24 horas virtuais de Le Mans. E, agora, o bicampeão mundial de Fórmula 1 resolveu ir além: ele instalou um simulador em seu avião particular.

Liderando o Team Redline na disputa, Verstappen acabou desistindo de forma prematura da corrida devido a problemas no servidor, o que fez o holandês ficar muito aborrecido com os organizadores. O piloto também alegou que não gostaria mais de participar do evento, porque meses de preparação foram 'jogados fora' em algo que não foi sua culpa.

Após toda essa confusão, seria correto pensar que Max deixaria as corridas virtuais de lado por um tempo, mas o consultor da Red Bull, Helmut Marko, entregou que a situação não é bem assim. Ao ser questionado pelo alemão Sport1 se Verstappen iria focar mais nas "corridas reais" após o fiasco de Le Mans, ele confirmou o contrário.

“Ele até modificou seu jato particular para levar um simulador. Isso é bom, porém, porque ele precisa desse tipo de distração. Além disso, não o afetou adversamente enquanto ele ganhou seus dois campeonatos…”

Como os pilotos voam bastante ao longo de um ano, indo para diferentes países, a ideia do holandês pode fazer sentido, mesmo que a conexão com a internet não seja das mais fortes acima das nuvens. Verstappen será visto de volta 'ao mundo real' na pré-temporada da F1 que acontece entre os dias 23 e 25 de fevereiro, no Bahrein.

