Domínio da Mercedes na Fórmula 1 termina em 2020, diz Heidfeld

O ex-piloto da Fórmula 1 Nick Heidfeld, acredita que domínio da Mercedes na categoria, invencível desde o início da era dos motores híbridos, deverá terminar em 2020.

Apesar de a equipe alemã ter conquistado seu sexto mundial consecutivo de construtores e estar caminhando, com Lewis Hamilton, para a conquista do sexto título de pilotos, Heidfeld acredita a F1 está prestes a enfrentar uma mudança radical.

"Acho que no próximo ano veremos uma mudança de poder e um substituto [Ferrari] no topo da classificação. Por mais improvável que pareça, chegará um momento em que o domínio da Mercedes terminará", disse o alemão em entrevista à emissora Sky Germany.

"O importante para eles [Ferrari] é que tenham ritmo e aprendam com seus erros. Sebastian Vettel e Charles Leclerc estão lutando para terem o status de líderes agora", completou.

O alemão disse também que, juntamente com o iminente fim do domínio da Mercedes da F1, a carreira de Lewis Hamilton na categoria está perto do fim.

"Entendo que, com 34 anos, ele [Hamilton] quer ocupar sua vida em outras coisas. Acho que ele continuará por apenas mais uma ou duas temporadas", concluiu Heidfeld se referindo ao britânico, que está a nove vitórias de bater o recorde de triunfos de Michael Schumacher.

