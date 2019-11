GP da Espanha de 2016 1 / 35 Foto de: Andrew Hone / Motorsport Images A corrida foi a primeira de Verstappen na Red Bull. O holandês substituiu Daniil Kvyat, rebaixado para a Toro Rosso.

GP da Espanha de 2016 2 / 35 Foto de: Glenn Dunbar / Motorsport Images Na largada, Rosberg ultrapassou o pole Hamilton, que tentou retomar a liderança na sequência. O britânico, porém, errou o bote e tirou as duas Mercedes da prova.

GP da Espanha de 2016 3 / 35 Foto de: Zak Mauger / Motorsport Images O caminho ficou aberto para a vitória de Verstappen, que soube administrar bem a vantagem à frente.

GP da Espanha de 2016 4 / 35 Foto de: Andrew Hone / Motorsport Images Com o triunfo, o holandês se tornou o mais jovem vencedor da história da Fórmula 1.

GP da Espanha de 2016 5 / 35 Foto de: Andrew Hone / Motorsport Images Raikkonen e Vettel completaram o pódio da agitada etapa espanhola.

GP da Malásia de 2017 6 / 35 Foto de: Sutton Motorsport Images Verstappen herdou a posição de largada de Raikkonen, que teve problemas com sua Ferrari, atrás do pole Hamilton.

GP da Malásia de 2017 7 / 35 Foto de: Red Bull Content Pool Com ritmo melhor que o da Mercedes, o holandês superou Hamilton e venceu em Sepang.

GP da Malásia de 2017 8 / 35 Foto de: Sutton Motorsport Images Daniel Ricciardo completou o pódio na segunda vitória de Verstappen pela Red Bull.

GP da Malásia de 2017 9 / 35 Foto de: Sutton Motorsport Images Verstappen vibra com o triunfo na Malásia.

GP da Malásia de 2017 10 / 35 Foto de: Red Bull Content Pool O holandês já se colocava como rival de Ricciardo dentro da Red Bull, dando pontapé à tensão com o australiano.

GP do México de 2017 11 / 35 Foto de: Sutton Motorsport Images Verstappen largou em segundo, atrás do pole Vettel, que tentava sobrevida na briga pelo título com Hamilton.

GP do México de 2017 12 / 35 Foto de: Charles Coates / Motorsport Images Verstappen ultrapassou o tetracampeão no início da prova e despontou na liderança.

GP do México de 2017 13 / 35 Foto de: Sam Bloxham / Motorsport Images O holandês chegou a ultrapassar Hamilton como retardatário antes de vencer no Hermanos Rodríguez.

GP do México de 2017 14 / 35 Dominante vitória de Verstappen no circuito mexicano, no qual ele voltaria a vencer no ano seguinte.

GP do México de 2017 15 / 35 Foto de: Sam Bloxham / Motorsport Images Bottas chegou em segundo, à frente do conterrâneo ferrarista Raikkonen.

GP da Áustria de 2018 16 / 35 Foto de: Manuel Goria / Motorsport Images Na corrida do ano passado em Spielberg, Verstappen largou em quarto.

GP da Áustria de 2018 17 / 35 Foto de: Glenn Dunbar / Motorsport Images Logo no começo da prova, o holandês ascendeu uma posição, superando Raikkonen.

GP da Áustria de 2018 18 / 35 Foto de: Jerry Andre / Motorsport Images No fim das contas, as duas Mercedes abandonaram e Verstappen triunfou. Nesta foto, ele conversa com o pai Jos no Red Bull Ring.

GP da Áustria de 2018 19 / 35 Foto de: Andrew Hone / Motorsport Images Mais uma grande vitória de Verstappen, que já vivia forte tensão com o ex-companheiro Ricciardo.

GP da Áustria de 2018 20 / 35 Foto de: Manuel Goria / Motorsport Images Raikkonen chegou em segundo, à frente do companheiro Vettel.

GP do México de 2018 21 / 35 Foto de: Glenn Dunbar / Motorsport Images Em sua segunda vitória no México, Verstappen largou em segundo, atrás de Ricciardo.

GP do México de 2018 22 / 35 Foto de: Simon Galloway / Motorsport Images O holandês despachou o então companheiro no começo da prova e despontou na liderança após sofrer ataque de Hamilton.

GP do México de 2018 23 / 35 Foto de: Steven Tee / Motorsport Images Verstappen conseguiu abrir distância para o britânico e rumou para mais uma dominante vitória.

GP do México de 2018 24 / 35 Foto de: Mark Sutton / Motorsport Images Vettel chegou em segundo e Raikkonen completou mais um pódio em sua extensa carreira.

GP do México de 2018 25 / 35 Foto de: Andy Hone / Motorsport Images Festa com champanhe para Verstappen, consolidado como primeiro piloto da Red Bull.

GP da Áustria de 2019 26 / 35 Foto de: Zak Mauger / Motorsport Images As coisas começaram ruins para Verstappen, que caiu de segundo para sétimo após péssima largada. No entanto, ele se recuperou e brilhou com várias ultrapassagens. A foto acima antecede o bote do holandês sobre Vettel a 20 voltas do fim da prova em Spielberg.

GP da Áustria de 2019 27 / 35 Foto de: Andrew Hone / Motorsport Images Logo após, Verstappen não tomou conhecimento de Bottas e assumiu a segunda posição.

GP da Áustria de 2019 28 / 35 Foto de: Andrew Hone / Motorsport Images A 3 voltas do fim, o holandês foi com tudo para cima de Leclerc. Com direito a toque entre os pilotos, Verstappen conseguiu ultrapassar para vencer no Red Bull Ring.

GP da Áustria de 2019 29 / 35 Foto de: Andrew Hone / Motorsport Images A manobra foi mais um motivo de delírio para a torcida da Red Bull na casa da equipe. Os trajes laranjas comprovam a idolatria ao holandês.

GP da Áustria de 2019 30 / 35 Foto de: Honda O pódio mostra Leclerc contrariado. O monegasco não concordou com a manobra do vencedor. Após três horas de reuniões, os comissários decidiram que o 'lance' foi normal e confirmaram a vitória do holandês.

GP da Alemanha de 2019 31 / 35 Foto de: Andy Hone / Motorsport Images Verstappen teve uma largada ruim e caiu para a quarta posição após se classificar em segundo para a prova de Hockenheim. Mas logo nas primeiras voltas o holandês conseguiu ultrapassar Kimi Raikkonen e assumir o terceiro posto.

GP da Alemanha de 2019 32 / 35 Foto de: Mark Sutton / Motorsport Images Na sequência, o piloto da Red Bull passou a perseguir a dupla da Mercedes. No entanto, o vem e vai da chuva acabou bagunçando o grid e o holandês chegou a ficar mais para trás após as trocas de pneus.

GP da Alemanha de 2019 33 / 35 Foto de: Andy Hone / Motorsport Images Mas uma série de incidentes com os rivais, aliado às boas decisões da Red Bull na escolha dos pneus para cada momento da 'corrida maluca' e a constante entrada do safety car, permitiram que Verstappen assumisse a ponta, enquanto os adversários colecionavam erros.

GP da Alemanha de 2019 34 / 35 Foto de: Sam Bloxham / Motorsport Images Após assumir a liderança, o holandês foi preciso em sua pilotagem. Sem cometer erros e ainda anotando a melhor volta da corrida, Verstappen precisou apenas manter o controle da distância sobre os rivais para garantir a segunda vitória em 2019.