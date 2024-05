Kevin Magnussen foi convocado pelos comissários da Fórmula 1 após admitir que as penalidades recebidas por conta das "táticas estúpidas" feitas na sprint, diante de Lewis Hamilton, foram justas porque ele fez aquilo apenas para salvar a prova do companheiro de equipe, Nico Hulkenberg.

Magnussen foi punido com 3 penalizações de 10s por sair da pista repetida vezes e ganha vantagem na batalha com Hamilton, além de uma punição de 5 segundo e uma bandeira branca e preta por ultrapassar os limites de pista para além do permitido durante as 19 voltas da corrida curta deste sábado.

A atitude do piloto da Haas, posteriormente, foi justificado como uma estratégia para ajudar Hulkenberg a manter a sétima colocação e levar pontos para a equipe. Por conta disso, ele foi convocado sob a justificativa de "comportamento antidesportivo".

"Todas as punições foram merecidas", disse Magnussen para Sky Sports. "Não tenho dúvidas quanto a isso. Mas eu tinha que jogar, eu estava em uma posição muito boa atrás de Nico, no começo da corrida eu ganhei muitas posições e foi para P8. Me protegi de Lewis porque tinha o DRS do Nico e um bom ritmo."

"Contudo, Nico cortou a chicane e eu perdi o DRS. Ele poderia ter devolvido e isso, facilmente, nos daria um P7 e P8. Porém, eu acabei ficando vulnerável em relação a Lewis e nós começos a disputar loucamente."

Kevin Magnussen, Haas VF-24 Lewis Hamilton, Mercedes F1 W15 Photo by: Zak Mauger / Motorsport Images

Magnussen também admitiu que ele precisou pilotar "para criar um gap como fez em Jeddah" - onde foi penalizado duas vezes por conta dos seus esforços para segurar os carros rivais atrás da Haas para Hulkenberg assegurar o P10.

"Eu comecei a usar essas táticas estúpidas, nas quais eu não gosto de fazer", adicionou. "Bom, no fim do dia, eu fiz meu trabalho de equipe. Nico pontuou porque eu deu o gap suficiente para ele. Lewis e Tsunoda não podiam chegar nele. Não é a forma como eu gosto de correr, mas foi o que fiz hoje."

Horas mais tarde, a FIA comunicou que não seria tomada qualquer medida contra o dinamarquês da Haas:

Verstappen vence sprint de Miami; Ricciardo segura Sainz e mais

