Daniel Ricciardo conquistou seu melhor resultado em 2024 até então ao chegar em quarto lugar na corrida sprint do GP de Miami de Fórmula 1, realizado neste sábado, e disparou alegando que a 'conquista' foi bom para "manter algumas pessoas quietas".

O australiano de 34 anos conseguiu manter a Ferrari de Carlos Sainz atrás do seu RB durante toda a prova depois de ser superado por Sergio Pérez na relargada do safety car - ocasionado pelo incidente entre Lewis Hamilton, Fernando Alonso, Lance Stroll e Lando Norris.

"Todo grande resultado é necessário", disse Ricciardo à Sky Sports. "É uma ótima sensação, um sentimento de poder. É muito bom e também é bom para manter algumas pessoas quietas."

Quando questionado o que fez diferença para sua performance na Flórida, o australiano apontou dois fatores: "Nós mudamos o chassi na China e, honestamente, eu senti diferença imediatamente. Eu senti mais confiança sobre onde o carro estava me levando."

Daniel Ricciardo, RB F1 Team VCARB 01, Carlos Sainz, Ferrari SF-24, Oscar Piastri, McLaren MCL38 Photo by: Andy Hone / Motorsport Images

"Não é que estivesse longe, mas faltava algo. Comparado com Yuki no começo do ano, eu sentia que não podia fazer a maior parte do que ele fazia nas curvas. Eu sabia que tinha algo ali. Acredito que realmente tinha algo com o chassi, talvez a equipe ainda acredite que não, mas eu sim. E com atualização do assoalho que trouxemos para cá, isso nos ajudou na alta velocidade."

Falando sobre a pressão sofrida por Sainz durante a segunda metade da corrida, Ricciardo optou por conservar seus pneus e arriscar perder algumas posições.

"Eu não respirei durante toda a corrida. Pensei: 'Vou tentar mantê-lo atrás e se os pneus acabarem, é isso.' Foi como se cada volta que eu pudesse defender, me dessem um tapinha nas costas. Mas, ao mesmo tempo, ficava pensando: 'para com isso, só vamos' e se meus pneus acabarem, que assim seja. Mas eles aguentaram."

Verstappen vence sprint de Miami; Ricciardo segura Sainz e mais

F aça parte do Clube de Membros do Motorsport.com no YouTube

Quer fazer parte de um seleto grupo de amantes de corridas, associado ao maior grupo de comunicação de esporte a motor do mundo? CLIQUE AQUI e confira o Clube de Membros do Motorsport.com no YouTube. Nele, você terá acesso a materiais inéditos e exclusivos, lives especiais, além de preferência de leitura de comentários durante nossos programas. Não perca, assine já!

Podcast #280 - Rubinho e Massa desafiam tempo; tudo sobre a revolução da Stock Car

Your browser does not support the audio element.

ACOMPANHE NOSSO PODCAST GRATUITAMENTE:

Faça parte do nosso canal no WhatsApp: clique aqui e se junte a nós no aplicativo!