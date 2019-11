O nome de Bernie Ecclestone é respeitado no paddock da Fórmula 1; por medo ou admiração. Com 86 anos, dirigiu até 23 de janeiro de 2017 os destinos da principal categoria do automobilismo mundial. A chegada de um novo acionista majoritário acabou com a liderança de um britânico que transformou a F1 em um espetáculo de milhões de dólares.

Filho de um pescador, Ecclestone é um exemplo de astúcia e luta para ascender. Com o sonho de ser piloto, nunca teve o sucesso esperado ao volante, falhando duas vezes em 1958 nas tentativas de se classificar para os GPs de Mônaco e Inglaterra.

No entanto, todos têm um talento especial e Ecclestone o encontrou no gerenciamento e vendas. Antes de assumir o comando da Fórmula 1, trabalhou como vendedor de carros e revendedor Mercedes-Benz, mas também no gerenciamento de pilotos.

Em 1957, se converteu em representante do piloto britânico Stuart Lewis-Evans, e também assumiu o controle da equipe de F1 de Connaught, para quem Lewis-Evans pilotava. A primeira experiência não foi totalmente agradável para Ecclestone, que viu como no Marrocos, em 1958, seu piloto perder a vida quando seu carro da equipe Vanwall bateu e pegou fogo.

Essa não foi sua última representação de piloto e ele voltou à cena no final dos anos 1960 com o austríaco Jochen Rindt sob seu comando, que morreu em um acidente em 1970.

O crescimento

Mas onde começou o crescimento de Bernie Ecclestone na Fórmula 1? Para fazer isso, precisamos voltar a 1972, quando ele comprou a equipe Brabham por 120 mil dólares e depois a vendeu em cinco milhões, para criar a FOCA (Associação de Construtores da Fórmula 1), um grupo que representava as equipes e onde Ecclestone conheceu seu amigo íntimo Max Mosley, integrante da equipe de March e que mais tarde se tornaria presidente da Federação Internacional de Automobilismo.

Foi esse movimento que lhe permitiu um crescimento significativo nas decisões subsequentes da Fórmula 1. Em 1978, ele se tornou o executivo-chefe da FOCA, deixando Mosley como seu consultor jurídico para obter do presidente da FISA, Jean-Marie Balestre, a capacidade de negociar contratos de televisão da principal categoria do automobilismo mundial. Nove anos depois, ele daria um passo adiante com a criação de sua empresa de promoção para a Fórmula 1, que mais tarde seria chamada de FOM.

Bernie Ecclestone Photo by: Zak Mauger / Motorsport Images

A chave

O que Ecclestone viu que o resto não? O poder de cobrar mais da televisão pelos direitos. Em sua posição, como proprietário dos direitos televisivos, ele mudou o formato das vendas, convencendo as emissoras de televisão de que era melhor comprar um pacote por temporada a pagar as corridas individualmente. Isso garantiu maior exposição, garantindo que a popularidade do esporte aumentasse.

No entanto, o movimento durou até 2000, quando Max Mosley, na época presidente da FIA, concedeu a Ecclestone os direitos comerciais da Fórmula 1 até o final de 2010 por apenas 360 milhões de dólares, um número pequeno ante dos bilhões que a categoria gerou anualmente nos últimos anos.

Somado a isso, foi o encarregado de decidir e cobrar das novos praças que desejavam sediar uma corrida de Fórmula 1. Os valores foram fixados dependendo do desespero dos interessados. Havia quem não desistisse com tanta facilidade, enquanto outros não se importavam em pagar mais de 35 milhões de euros para receber o Grande Circo.

Nos braços da lei

O posto de líder supremo da Fórmula 1 não poderia ser alcançado sem algum atrito com a justiça. Desde ser criticado pelas equipes da Fórmula 1 por não ser justo na distribuição de dinheiro para sua demanda na Alemanha, foi acusado, em 2014, dos crimes de suborno e corrupção após a venda do banco alemão BayernLB de sua participação na F1 , 47,2% das ações, para a CVC em 2006, que foi resolvida com um acordo com a justiça daquele país por 100 milhões de dólares.

Mais uma história, nunca confirmada, foi sua participação no grande ataque ao trem pagador em 1963, onde foram roubados 2,6 milhões de libras esterlinas.

A história de Ecclestone tem, desde 2017, um novo capítulo por escrever; longe das pressões da Fórmula 1 e com histórias que ainda não foram contadas.

