Série documental da Netflix sobre a Fórmula 1, Drive to Survive (Dirigir para Viver) estreia sua quinta temporada na madrugada desta sexta-feira e promete agitar os fãs da categoria enquanto pilotos e equipes participam dos testes do Bahrein, em Sakhir. Sucesso imediato desde seu lançamento, cujo foco era a temporada 2018 da F1, a docusérie é apontada como grande responsável pelo engajamento de novos fãs para a elite global do esporte a motor.

Como de praxe, 'Drive to Survive 5' ficará disponível durante os testes de pré-temporada da F1 antes do novo campeonato, na madrugada de quinta para sexta, aproximadamente às 4h (de Brasília). O Motorsport.com obteve acesso antecipado a partes da obra e destaca alguns pontos abaixo:

• Quais pilotos estarão na série nesta temporada?

Todos os pilotos participam, após Mercedes e Ferrari negarem acesso às equipes de filmagem nas primeiras temporadas. Agora, o bicampeão Max Verstappen, holandês da Red Bull, será uma das atrações, por exemplo.

• Quantos episódios tem a quinta temporada?

Assim como em temporadas anteriores, Drive to Survive 5 terá 10 episódios, resumidos a seguir:

1. O Novo Amanhecer: começo da temporada de DTS, com foco no GP do Bahrein de 2022 e se concentrando na Ferrari, que teve início de ano forte e parece um dos times favoritos.



2. Volta Por Cima: mostra que, do outro lado do grid, a Mercedes está sofrendo um pesadelo com seu carro, para grande decepção do chefe da equipe, Toto Wolff.



3. Tal Pai, Tal Filho: retrata Mick Schumacher, que perdeu seu assento na Haas para 2023 após uma temporada de altos e baixos em 2022; o filho do heptacampeão mundial Michael Schumacher recebeu seu próprio episódio para documentar isso.



4. Questão de Princípio: mostra que a temporada da Ferrari começa a desmoronar após inúmeros problemas de confiabilidade e erros estratégicos, com os ânimos esquentando entre Charles Leclerc e Mattia Binotto.





5. Cadeira Cativa: retrata a vida de Sergio Pérez como companheiro do holandês Max Verstappen na Red Bull, antes da memorável vitória do mexicano no GP de Mônaco.



6. Perdoe Meu Francês: fala sobre a Alpine, que tem seu próprio episódio ambientado num mercado agitado, no qual Fernando Alonso considera suas opções para o futuro e finalmente assina um contrato com a Aston Martin para 2023.



7. Caras Legais Terminam em Último: mostra o sofrimento e Daniel Ricciardo na McLaren, um dos principais pontos de discussão do ano.



8. Macho Alpha: foca na amizade entre Pierre Gasly e Yuki Tsunoda na AlphaTauri.



9. Além do Limite: retrata as batalhas políticas na F1, que nunca estão pacificadas e agora voltam à tona pela quebra do teto de gastos pela Red Bull.



10. Fim da Linha: o episódio final mostra o encerramento da temporada no GP de Abu Dhabi. Com o segundo título mundial de Verstappen conquistado, o foco está em Sebastian Vettel, que se aposenta da F1.

