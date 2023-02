F1: Ferrari muda chefe de estratégia para função de fábrica

Carregar reprodutor de áudio

A Ferrari reformulou sua equipe de estratégia antes da abertura da temporada da Fórmula 1, como apurou o Motorsport.com, com seu chefe anterior, Inaki Rueda, assumindo um cargo de fábrica.

As decisões de estratégia da equipe italiana ficaram sob os holofotes no ano passado, após uma série de erros.

Isso incluiu decisões ruins no GP de Mônaco que custaram a Charles Leclerc uma vitória em potencial, bem como uma decisão bizarra que deixou o piloto monegasco como o único com pneus intermediários no início do Q3 no GP de São Paulo.

A equipe deixou claro que queria revisar as coisas durante o inverno, e a questão da estratégia se tornou uma prioridade para o novo chefe da equipe, Fred Vasseur, depois que ele substituiu Mattia Binotto.

A análise inicial de Vasseur era que era errado culpar um indivíduo pelos erros, pois ele achava que os processos eram mais culpados pelo que havia dado errado.

“Quando você está falando sobre estratégia, aerodinâmica ou outro tópico, deve evitar se concentrar apenas no topo da pirâmide”, explicou Vasseur no início deste ano, quando questionado sobre possíveis mudanças na equipe de estratégia.

“Muitas vezes, quando se fala em estratégia, é muito mais uma questão de organização do que apenas o cara que está no pit wall.

"Estou tentando entender exatamente o que aconteceu em cada erro e o que aconteceu no ano passado. E tentar saber se é uma questão de decisão, se é uma questão de organização ou de comunicação?"

Lewis Hamilton, Mercedes AMG F1, 2nd position, Inaki Rueda, Race Strategist, Ferrari, Sebastian Vettel, Ferrari, 1st position, and Kimi Raikkonen, Ferrari, 3rd position, on the podium Photo by: Sutton Images

Como resultado do trabalho de Vasseur, fontes revelaram que o francês entrou em ação antes do início da temporada.

O chefe de estratégia, Rueda, foi transferido de sua função no pitwall e agora assumirá uma posição de fábrica que ajuda a apoiar os elementos esportivos da equipe.

Em seu lugar estará Ravin Jain, que já foi engenheiro de estratégia de corrida em Maranello. O indiano é formado pela Universidade de Oxford com um diploma em física e também um mestrado em física matemática e teórica.

Vasseur também fez questão de definir claramente as áreas de responsabilidade para ele e para o diretor de corrida da Ferrari, Laurent Mekies.

A partir do GP do Bahrein, Mekies estará focado em todos os aspectos operacionais da equipe, enquanto Vasseur se encarregará de lidar com pilotos, patrocinadores e mídia.

Alpine AZUL, Alfa Romeo, McLaren e cia: MELHORES e PIORES pinturas da F1 2023; assista ao DEBATE

Faça parte do Clube de Membros do Motorsport.com no YouTube

Quer fazer parte de um seleto grupo de amantes de corridas, associado ao maior grupo de comunicação de esporte a motor do mundo? CLIQUE AQUI e confira o Clube de Membros do Motorsport.com no YouTube. Nele, você terá acesso a materiais inéditos e exclusivos, lives especiais, além de preferência de leitura de comentários durante nossos programas. Não perca, assine já! Podcast #217 – Como serão as batalhas internas das equipes na F1 2023? ACOMPANHE NOSSO PODCAST GRATUITAMENTE: Spotify

Deezer

Apple Podcasts

Google Podcasts

Amazon Music