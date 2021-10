O ex-chefão da Fórmula 1, Bernie Ecclestone, se colocou contra os planos da Liberty Media de expandir o calendário da categoria para 23 corridas a partir de 2022. O britânico teme que o aumento no número de corridas tenha um impacto negativo, tanto para o esporte quanto para as pessoas envolvidas.

O projeto da F1 para 2022 em particular consiste no maior número de corridas em um ano na história da categoria, mas em um período de duração menor que o normal, iniciando no mês de março e finalizando no meio de novembro, evitando um choque com a Copa do Mundo no Catar, além das duas semanas de pré-temporada, iniciando ainda em fevereiro.

Ecclestone, que é um dos responsáveis pela globalização da F1 e do aumento do calendário de 12, 13 corridas para próximo de 20, acabou se colocando contra os números atuais da Liberty Media.

Em entrevista ao jornal suíço Blick, Ecclestone teme que o alto número de corridas possa criar até um desinteresse, defendendo que 18 provas são mais do que suficientes. O britânico ainda teme as consequências que o alto número de viagens tenham para as famílias envolvidas com o esporte, já que as pessoas acabariam passando meio ano fora de casa.

"É assim que você assusta até mesmo os maiores fãs. Você também acaba destruindo o interesse da televisão. 18 provas são suficientes. E também, com esse stress desnecessário, você acaba destruindo também muitas famílias e afetando a saúde das pessoas!".

Bernie, que está próximo de completar 91 anos, deu as declarações ao jornal enquanto passava uns dias de férias com Flavio Briatore em Ibiza: "Se passo uns dias com Bernie, sei que poderei envelhecer. Bernie é o melhor remédio para mim!", disse o ex-chefe da Renault ao mesmo veículo.

