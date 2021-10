A Senna Brands, empresa comandada pela família de Ayrton Senna, anunciou o lançamento da exposição “Eu, Ayrton Senna da Silva”, no Shopping VillaLobos, localizado na zona oeste da capital paulista, em parceria com a YDreams Global e Oscip Museu a céu aberto. Com inauguração prevista para 8 de outubro, a mostra ficará em cartaz até 15 de novembro deste ano.

Em paralelo, Senna Brands também promoverá a abertura de sua nova loja Senna Shop no Shopping Villa Lobos. A inauguração será no dia anterior da exposição, em 07 de outubro, e ela ficará aberta para receber os visitantes até 31 de dezembro deste ano. A loja receberá itens exclusivos das marcas Ayrton Senna, Senna e Senninha, como capacetes, camisetas, bonés, brinquedos e vários outros produtos oficiais.

“Estamos felizes em anunciar a chegada dessa exposição inédita em homenagem ao Ayrton Senna, ainda mais depois de tantos meses difíceis em meio a pandemia. O nosso público vai se emocionar com esta exposição em que o Ayrton vai contar fatos especiais sobre a vida e carreira dele. Será a primeira vez que teremos uma exposição contada por ele, em primeira pessoa e temos certeza que será uma forma muito emocionante de passar sua história”, disse Bianca Senna, CEO de Senna Brands e sobrinha de Ayrton.

Durante a exposição os fãs poderão conhecer cada detalhe da vida e carreira de Ayrton Senna, desde sua infância, primeiras vitórias no kart até os tempos de glórias com tricampeonato mundial na Fórmula 1 conquistado em 1988, 1990 e 1991. Para tornar a experiência ainda mais completa, os visitantes terão a narração única e em primeira pessoa do próprio Ayrton.

“Uma exposição inédita concebida como se fosse contada pelo próprio Ayrton, neste circuito mergulhamos em suas memórias, lembranças de infância, hobbies, desvendamos suas vitórias, seus anseios e sonhos. Para construir esta narrativa recorremos a tecnologias de última geração, extremamente inovadoras com modelagem 3D realista combinada com geração de voz por inteligência artificial. De arrepiar!”, diz Karina Israel umas das curadoras da exposição.

“Nos empenhamos muito para poder oferecer, em primeira mão, aos nossos clientes essa exposição que conta a história de um piloto de corrida que é considerado um ídolo nacional até hoje. Esperamos que a exposição alcance um grande público para que mais e mais pessoas conheçam o legado do Senna”, diz Manuela Dias, gerente de marketing do Shopping VillaLobos.

O ambiente será dividido em doze espaços, que abordam nove temas diferentes. A viagem no tempo comandada pela voz do piloto terá narrativa gerada por inteligência artificial. Todas os espaços da exposição seguirão as normas, protocolos e recomendações dos órgãos de saúde para o bem-estar de todos os envolvidos.

Horários de funcionamento da exposição “Eu, Ayrton Senna da Silva”

Terça à sexta: 12h às 20h

Sábado: 10h às 22h.

Domingos e Feriados: 12h às 20h

Segunda: Fechada

Para reservar o seu ingresso, acesse o link:

https://bileto.sympla.com.br/event/69232

Conheça todos os temas que serão abordados na exposição “Eu, Ayrton Senna da Silva” no Shopping VillaLobos:

1- Esta é a minha história - A abertura da exposição busca fazer uma inversão de narrativa, trazendo um vídeo com imagens de como o público conhece Ayrton e em seguida o piloto assume a condução da história.

2- Aqui Eu Sou o Beco - Dividido em dois ambientes, este espaço traz as memórias de Ayrton de sua infância por meio de fotos, e da sua vida fora das pistas, mostrando um pouco de suas paixões, hobbies e outros gostos.

3- Oficina do Ayrton- Lembramos a habilidade de Ayrton com a mecânica. Seu hábito de desmontar o kart levou seu pai a construir uma oficina em sua casa. Nesse espaço ainda teremos um jogo de mecânica de kart.

4- Inglaterra - Momento da Escolha - Retratamos a fase de Ayrton em que ele foi para Inglaterra e conquistou triunfos nas FF2000 e F3, até chegar nos testes para a Fórmula 1.

5- Por Dentro da Mente - Uma das principais características de Ayrton era o seu poder de concentração. Mas, por dentro da sua mente, uma série de conflitos, internos e externos, influenciava a sua pilotagem.

6- O Rei da Chuva - Este espaço traz uma experiência cenográfica, que inclui uma projeção que dá a sensação de chuva, que remete à fama de Ayrton ser o melhor piloto do mundo em pistas molhadas.

7- Vencer é Possível - Principal atração da exposição, esta sala traz uma projeção de 230° com os momentos mais emocionantes da Fórmula 1. Com uma mensagem motivacional. A ideia é mostrar como o piloto brasileiro inspira as pessoas a vencerem e, assim, ele acaba se expandindo, se multiplicando.

8- Senna me Inspira - Como desdobramento da sala anterior, serão exibidos vídeos e fotos de como as pessoas de diferentes partes do mundo inspiram-se em Ayrton. O conteúdo desse espaço será das campanhas #MeuAyrton e #MundoSenna.

9- Muito pela Frente - Na última fase da exposição, os visitantes poderão ver obras de arte inspiradas em Ayrton, além de uma holografia da construção da escultura de Paula Senna.

