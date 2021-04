Em Ímola, F1 tem classificação com top-8 mais próximo desde 2012

A introdução das novas regras da Fórmula 1 para temporada de 2021 a fim de aumentar a competitividade entre as equipe parece que tem dado certo, tendo em vista a classificação em Ímola, que apresentou um top-8 mais próximo desde 2012.

Depois da vitória da Lotus no GP da Austrália, em 2013, até o começo do ano passado, apenas três equipes haviam vencido corridas: Ferrari, Mercedes e Red Bull. Após esse período, ainda em 2020, Pierre Gasly e Sergio Pérez surpreenderam ao vencerem os GPs da Itália e de Sakhir, respectivamente, quebrando a hegemonia e colocando a AlphaTauri e RacingPoint na lista dos times vencedores.

Depois de apostar todas as suas fichas no teto orçamentário e no novo regulamento para este ano - em uma tentativa de nivelar a performance do grid - parece que a categoria máxima do automobilismo vem colhendo os frutos da sua decisão.

A classificação para o GP da Emilia Romagna foi prova disso. A sessão classificatória da segunda etapa da temporada de 2021, que aconteceu neste sábado, contou com o top-8 mais próximo desde 2012.

Apenas 0s487 separou o oitavo colocado, Valtteri Bottas, do seu companheiro de equipe Lewis Hamilton, que fez a pole em Ímola - com tempo de 1min14s411.

De todo modo, mesmo que seja uma motivação maior para as equipes não dominantes, o que se espera é que essa competitividade se estenda para os domingos de corrida.

A F1 volta à pista de Ímola no domingo para o GP da Emilia Romagna, marcado para 10h, horário de Brasília e você acompanha a transmissão pela Band ou pelo Bandsports. E assim que acabar a corrida, tem mais um Pódio ao vivo no canal do Motorsport.com no YouTube, com uma análise completa da etapa. Não perca!

