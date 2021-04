Carlos Sainz ficou frustrado com sua saída da segunda parte da sessão classificatória da Fórmula 1 para o GP da Emilia Romagna, e disse que o resultado “expôs” sua falta de quilometragem com a Ferrari.

Sainz quase ficou entre os 10 primeiros depois de uma disputa bastante movimentada em Ímola, terminando em 11º junto à Ferrari - seu companheiro de equipe, Charles Leclerc, conseguiu se classificar em quarto lugar.

O espanhol ficou desapontado depois de terminar a seis centésimos de um lugar no Q3, o que chamou de “dia ruim no escritório”. No entanto, sentiu que isso mostrava que ele ainda precisa de mais tempo para se familiarizar 100% com o carro da equipe de Maranello, depois de apenas um dia e meio de testes e um fim de semana de GP no SF21.

“Sinceramente, senti que fui rápido durante todo o fim de semana, mas sentia que não conseguia controlar a volta, e a classificação expôs isso”, disse.

“Eu estava um pouco confuso, não conseguia controlar as curvas fechadas ao fazer a volta inteira. Mesmo sentindo que estava rápido onde conseguia acertar, simplesmente não consegui entender."

“Por isso estou desapontado, porque sei que haveria um tempo por volta se fizesse um bom trabalho. Eu sei que poderia ter passado para o Q3."

“Mas, ao mesmo tempo, acho que essa pista nos expôs um pouco em termos de que ainda falta um pouco de quilometragem, um pouco de compreensão do carro para sabermos exatamente o que esperar e como extrair o limite absoluto disso. ”

O piloto da Ferrari sentiu que poderia ter ganhado alguns décimos em sua última volta na segunda parte da sessão classificatória.

“Está apertado e cada décimo conta”, disse Sainz.

“Mas eu sei que hoje deixei dois ou três décimos na mesa, por minha conta e meus próprios problemas de equilíbrio de freio, não conseguia reunir o equilíbrio que eu queria a cada curva."

“Mas, ao mesmo tempo, é o início da temporada. Fiz poucas voltas com este carro e ainda preciso aprender. Estou passando por uma curva de aprendizado agora e vou tentar melhorar. ”

Apesar da classificação frustrante para o piloto espanhol, ele disse estar confiante para a corrida de domingo.

“Sempre sou um piloto de domingo”, disse.

“Sempre gosto de fazer um trabalho melhor no domingo. Estou bastante confiante a esse respeito e tenho certeza de que posso seguir em frente amanhã", concluiu.

