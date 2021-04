F1 confirma que GP de Miami estará no calendário de 2022

Os Estados Unidos ganharão uma segunda corrida a partir de 2022. A Fórmula 1 confirmou neste domingo que o GP de Miami ganhará um espaço no calendário do próximo ano, colocando fim a discussões que se arrastavam há mais de três anos.

A realização de um GP em Miami foi um dos primeiros objetivos da Liberty Media quando eles assumiram a F1 em 2017, mas o assunto enfrentou vários impasses até este momento. A F1 anunciou que fechou um acordo de dez anos para a realização da prova ao redor do Hard Rock Stadium, casa do Miami Dolphins na NFL.

Um novo circuito de 5,41 km será construído para o evento. O traçado conta com 19 curvas ao redor da casa do Dolphins, em uma mistura de curvas apertadas e áreas de alta velocidade.

A F1 não determinou uma data para o evento, mas garantiu que o GP em Miami será mantido em uma parte do ano distante do GP dos Estados Unidos, em Austin.

Nos últimos anos, a etapa no Circuito das Américas vem sendo realizada no final do ano. Enquanto logisticamente faria sentido colocar as duas etapas nos Estados Unidos em datas próximas, a F1 optou por separar os eventos para aumentar seu impacto no país.

Stefano Domenicali, CEO da F1, acredita que uma segunda corrida no país ajudará a aumentar a audiência.

"Os Estados Unidos são um mercado chave para nosso crescimento e estamos encorajados com essa segunda corrida. Estamos trabalhando junto com a equipe do Hard Rock Stadium e a FIA para garantir que o circuito entregue uma corrida sensacional e deixe uma contribuição positiva e duradoura à comunidade local".

"Agradecemos aos nossos fãs, às autoridades de Miami Gardens e a indústria local de turismo por sua paciência e apoio durante esse processo. Mal podemos esperar para levarmos o maior espetáculo das corridas no mundo a Miami pela primeira vez".

Miami circuit Photo by: Liberty Media

A busca pela realização do GP em Miami não foi nada fácil, com residentes mostrando uma forte oposição aos planos por causa dos problemas que o evento causaria ao local. O plano original era de fazer a corrida ao redor do Porto de Miami em 2020, mas foi abandonado antes do surgimento da proposta do Hard Rock Stadium.

A F1 e a organização de Miami trabalharão juntos com a comunidade local para garantir que os moradores tenham acesso a ingressos com desconto e haverá a instalação de um programa de apoio a negócios locais.

O promotor Tom Garfinkel acredita que a nova pista entregará boas corridas, elogiando o benefício que a F1 trará à cidade.

"O campus de entretenimento do Hard Rock Stadium em Miami Gardens existe para sediar os maiores eventos globais para beneficiar toda a região de Miami e a Fórmula 1 é uma das maiores que existe".

"Trabalhamos com especialistas para criar uma pista que nós, a F1 e a FIA acreditamos que fornecerá uma grande corrida, e esperamos criar uma experiência única aos fãs que refletem a natureza diversa e dinâmica de Miami".

