Por 14 vezes, Emerson Fittipaldi foi o primeiro piloto a receber o aceno da bandeira quadriculada em sua vitoriosa carreira na Fórmula 1. Primeiro brasileiro a vencer uma prova da categoria e primeiro brasileiro a conquistar o título mundial, chegou a vez do bicampeão dar a bandeirada de chegada do GP São Paulo de Fórmula 1 neste domingo (13) em Interlagos.

“Acho que vai ser muita emoção. A primeira vez no Brasil que eu vou dar uma bandeirada de chegada, uma pista que eu corri e que eu ganhei; e comemorar 50 anos de GPs no Brasil é muito especial".

"É algo que traz uma lembrança muito forte desde que eu comecei a correr em Interlagos, desde que eu corri de motocicleta, das tantas corridas que eu fiz em Interlagos”, falou Emerson, que largou na pole position da primeira corrida de F1 disputada no Brasil, há 50 anos, em 1972.

Como era a regra àquela época, cada nova prova no calendário era disputada primeiro sem valer pontos para o campeonato, em caráter extraoficial. Emerson acabou abandonando a corrida, na liderança, com um problema na suspensão de sua Lotus, a cinco voltas do final – e a vitória foi do argentino Carlos Reutemann.

Nas 12 corridas oficiais do calendário de 1972, entretanto, Fittipaldi brilhou: venceu cinco corridas e

sacramentou o título em Monza, na Itália, com duas etapas de antecipação. O feito foi narrado ao vivo para todo o Brasil pela rádio Panamericana na voz do “Barão” Wilson Fittipaldi – um privilégio que raros atletas tiveram na carreira: ter a conquista de um título narrada pelo próprio pai.

“Se alguém me dissesse quando eu ganhei mundial em 1972, que dali a 50 anos eu iria dar a bandeirada no Grande Prêmio em Interlagos, eu iria dizer “você está louco; não sei nem se estarei vivo daqui 50 anos”, brincou.

“Para mim vai ser um momento muito especial, dar a bandeirada em casa um grande prêmio que eu ganhei e comemorar os 50 anos. Eu acho que o símbolo disso não vai ser só meu, mas de todos os pilotos brasileiros que entraram na Fórmula 1".

"É uma comemoração de todos nós e da nossa história na Fórmula 1. Então, eu só posso agradecer a Deus, de poder acontecer isso na minha vida, nesta fase que estou vivendo”, seguiu.

O bicampeão mundial se junta a uma lista relevante de pessoas que já foram agraciadas com a função de dar a bandeirada que marca o fim de um GP no Brasil: Pelé, Gisele Bündchen Felipe Massa e, ano passado, a medalhista olímpica e campeã mundial de ginástica artística, Rebeca Andrade.

A largada do GP de São Paulo de Fórmula 1 acontece logo mais, às 15 horas. George Russell, da Mercedes, larga da pole position.

