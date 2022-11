Carregar reprodutor de áudio

Garantindo a primeira fila no GP de São Paulo, pela primeira vez na temporada 2022 da Fórmula 1, Lewis Hamilton e George Russell planejam trabalhar juntos e repartir estratégias para garantir a primeira vitória da Mercedes no ano.

Russell foi o vencedor da sprint do sábado após uma bela disputa com Max Verstappen no começo da prova. Carlos Sainz foi o segundo, mas como o espanhol tem que cumprir uma punição de cinco posições pela troca do motor de combustão interna, Hamilton, que foi o terceiro, foi elevado para a primeira fila.

Já a dupla da Red Bull formará a segunda fila, com Verstappen em terceiro e Sergio Pérez em quarto. Essa será a primeira primeira fila do ano para a Mercedes, que terá uma chance de ouro para acabar com seu jejum de vitórias, que vem desde o GP da Arábia Saudita do ano passado.

A Mercedes sofreu em 2022 para competir contra Red Bull e Ferrari, mas vem se encontrando na reta final, apresentando uma maior competitividade. E, por isso, ambos os pilotos juram fazer de tudo em busca da vitória.

"Definitivamente estamos animados para amanhã e, obviamente, ter Lewis e eu na primeira fila nos dá opções para a estratégia", disse Russell. "Acho que vamos trabalhar juntos para fazer algo diferente com um de nós, tentando dar a vitória à equipe amanhã".

Hamilton admitiu que o ritmo da Mercedes surpreendeu, mas que isso "nos coloca em uma boa posição" para o GP.

"Vamos trabalhar como equipe. Isso é sobre a equipe. Temos que buscar esse resultado para a equipe. Acho que será incrivelmente especial".

Apesar de Russell ter descartado o uso de ordens de equipe na Mercedes, ele diz ter confiança de que "serão estratégicos para buscar a vitória para a equipe".

"Como vocês viram no México, nós tivemos a mesma estratégia e isso afetou a ambos. Agora, provavelmente não sabemos qual será a estratégia correta. Vamos ser justos, certamente. E provavelmente vamos dividir as estratégias, cobrindo todas as opções".

