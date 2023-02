Blake Hinsey, engenheiro que trabalhou com Nico Hulkenberg na Force India, definiu o retorno do veterano alemão ao grid titular da Fórmula 1 com a Haas em 2023 na vaga que era do compatriota Mick Schumacher como "uma contratação muito estranha e que não faz sentido".

As declarações foram dadas ao GPFans. Ele explicou: “Gosto do Nico, porque ele estava no outro carro quando trabalhei na Force India. Ele é um bom piloto. Mas ele vai ser melhor em dois anos do que Mick seria em dois anos? Eu não faço ideia".

"E isso é super difícil de dizer! É uma contratação muito estranha e acho que não faz sentido para mim", seguiu Hinsey, que trabalhou na Force India entre 2011 e 2014. 'Hulk', por sua vez, foi reserva da equipe em 2011, após ser dispensado da Williams depois de seu ano de estreia na F1 em 2010.

Em 2012, Hulkenberg foi promovido a titular do time indiano, que anos mais tarde enfrentou sérios problemas financeiros e foi comprado por Lawrence Stroll, virando a Racing Point e posteriormente a Aston Martin, como se chama atualmente. Antes de tudo isso, em 2013, Hulk foi para a Sauber.

Hinsey ficou na Force India até o fim de 2014 e depois foi para a Red Bull, onde ficou até o fim de 2021. Blake falou ainda sobre a disputa interna entre Hulkenberg e o dinamarquês Kevin Magnussen na Haas. “É muito interessante. Será que ele [Hulkenberg] vai se sair bem? Eu penso que sim. Ele vai fazer tudo certo... Mas Kevin vai esmagá-lo? Pode ser”, esquivou-se o engenheiro ex-F1.

