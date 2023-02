Carregar reprodutor de áudio

Já chegaram à Fórmula 1 imagens com inteligência artificial que recriam um mundo futurista, pelo menos em um conceito levado a cabo por um estúdio de design e fotografia chamado M11, que publicou recentemente nas redes sociais um conceito de como seriam os capacetes dos pilotos no futuro.

Por meio da conta do Instagram de Angelo White, ele exibiu o que chamou de "O futuro da F1", acompanhado da pergunta "Quem está pronto para a temporada 2023?"

Em suas imagens, ele exibiu como poderiam ser os capacetes no futuro com um design que se baseava em vários elementos futuristas de filmes como Predator, Transformers, Alien e Halo, mas os adaptou ao estilo das equipes de F1.

No caso da Red Bull, Max Verstappen foi o escolhido e as cores foscas se destacam em uma estrutura que se projeta da parte superior. O de Charles Leclerc tem um tom metálico com vermelho na parte superior e detalhes ao longo do casco que o tornam agressivo.

Para Alex Albon, da Williams, e Lewis Hamilton, da Mercedes, destacam-se os elementos leves na traseira e nas laterais.

Talvez o mais significativo tenha sido o de Lando Norris. A cor laranja e sua imagem superior lembram o Bumblebee, do filme Transformers, em suas últimas edições, com uma viseira que parece tirada da ficção científica e difícil de usar em um carro de competição atual.

Outros, como Haas e Aston Martin, eram mais associados a astronautas, com traços mais parecidos com as aventuras fora do planeta suscitadas por diversos filmes.

