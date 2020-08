O fim de semana será especial para o narrador Everaldo Marques. Pela primeira vez, ele participará de uma transmissão da Fórmula 1 no Grupo Globo. Ao lado de Luciano Burti, ele narrará no SporTV 2 os treinos livres de sexta-feira e sábado do GP da Espanha, sexta etapa da temporada 2020.

No início da carreira, na Rádio Jovem Pan, Everaldo narrou duas corridas em 2001 e, entre 2002 e 2004, acompanhou o circo de perto, viajando pelos circuitos como repórter. Já como narrador dos canais ESPN, ele comandou a cobertura da categoria no projeto da Rádio Estadão/ESPN nos anos de 2011 e 2012.

“Estou muito feliz com a oportunidade, pois a Fórmula 1 é um esporte que acompanho desde criança”, disse o narrador.

Os dois primeiros treinos livres para o GP da Espanha acontecem às 6h e 10h, de sexta-feira, dia 14. No sábado, às 7h, acontece o terceiro e último treino livre. A partir das 10h, a definição do grid de largada.

No domingo, às 10h10, a TV Globo transmite a prova da Catalunha, com a narração de Cleber Machado, como vem acontecendo em 2020.

O reencontro de Marques com a F1 no SporTV se deve ao fato de que o canal decidiu escalar Sérgio Maurício, que habitualmente faz os treino em TV fechada, para a transmissão da Copa Truck. Assim, abriu-se a primeira chance do narrador 'ridículo' na F1.

