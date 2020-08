Depois de uma grande vitória no GP dos 70 Anos da Fórmula 1, Max Verstappen ultrapassou Valtteri Bottas no Mundial de Pilotos e agora é o vice-líder, 30 pontos atrás de Lewis Hamilton, apesar do abandono na Áustria. E para o chefe da Mercedes, Toto Wolff, o holandês está na disputa pelo título.

Antes do último final de semana, Wolff sempre destacava que a temporada não estava ganha para a equipe, apesar de performances dominantes da Mercedes nas primeiras corridas e, com a vitória de Verstappen em Silverstone, ele garante que a disputa está em aberto.

"Acho que temos", disse quando perguntado se a F1 terá uma luta pelo título. "Eu gosto dessa situação porque todos diziam 'OK, vai ser fácil demais para a Mercedes' e olha onde estamos".

"Isso não foi fácil demais. Certamente não éramos o carro mais rápido, talvez nem o segundo. Vimos no passado que as condições mais quentes não servem para nosso carro mas, como disse antes, é algo mais completo do que apenas isso".

"Provavelmente temos o pacote mais rápido, mas isso também envolve mais downforce, o que mexe no gasto do pneu. Sobre isso, temos que aprender como ajustar o carro para fazer os pneus durarem mais".

"Eu estou curioso para ver como será Barcelona. Temos poucos dias para entender, e não há nada melhor que um bom desafio".

Já o chefe da Red Bull, Christian Horner, disse que está esperando por uma "imagem melhor" antes de dar uma perspectiva sobre Verstappen.

No passado, a equipe austríaca era conhecida por melhorar ao longo da temporada, apesar das mudanças no calendário devido à pandemia terem retirado circuitos que favoreciam a Red Bull.

"É difícil dizer. Acho que a Mercedes fez pouco comparado com as últimas corridas, então precisamos de mais corridas antes de termos uma imagem melhor disso. Mas estamos felizes pela primeira vitória de 2020".

Horner acrescentou que a prova de Silverstone foi o primeiro sinal real do potencial do RB16.

"Esses carros tinham mostrado pouco até agora. Só hoje que conseguimos realmente ver a performance que acreditávamos que o carro tinha. Para nós, é importante entendermos o porquê da performance de hoje. No sábado, éramos fracos nas curvas e hoje isso não aconteceu".

