RETA FINAL: Pneus podem fazer com que Red Bull equilibre jogo com Mercedes?

A Fórmula 1 ganhou novos contornos após a passagem pela Inglaterra. No GP da Grã-Bretanha, com as falhas de pneus nas últimas voltas, fazendo com que Lewis Hamilton cruzasse a linha de chegada em primeiro com apenas três rodas, além da estratégia certeira da Red Bull de Max Verstappen, que norteou a vitória do holandês no GP de 70 Anos.

O programa Reta Final desta segunda-feira vai analisar essas questões com a participação especial de Christian Fittipaldi, ex-piloto da F1, Indy, NASCAR, WEC e IMSA.

Assista ao vivo