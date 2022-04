Ex-F1 alerta Sainz: "Está se transformando no piloto número dois"

Carregar reprodutor de áudio

Piloto da Renault na Fórmula 1 nas temporadas 2016 e 2017 e atualmente comentarista da categoria máxima do automobilismo mundial, o britânico Jolyon Palmer fez um alerta para o espanhol Carlos Sainz, da Ferrari.

“Ele realmente não merece estar tão atrás (do companheiro Charles Leclerc na tabela de classificação do campeonato deste ano), ele teve muito azar", afirmou Palmer na F1 TV. Hoje, o monegasco lidera com 71 pontos, enquanto Sainz soma 33 e está em terceiro.

Jolyon Palmer, Renault Sport F1 Team

"Parece que ele está se transformando no piloto número dois da Ferrari e as coisas poderiam ter sido tão diferentes. Eu não acho que a diferença de desempenho deles tem sido tão gritante quanto a realidade”, seguiu o britânico.

“Ele tem que revidar logo, caso contrário, a equipe começará a animar Leclerc, pois eles têm uma chance de vencer este campeonato” completou Palmer. No momento, a Ferrari lidera o campeonato de construtores.

Carlos Sainz Jr., Ferrari Photo by: Mark Sutton / Motorsport Images

O time italiano de Maranello soma 104 pontos, contra 65 da Mercedes e 55 da Red Bull. O quarto lugar é da McLaren, com 24. Atrás, aparece a Alpine, com 22. A Alfa Romeo, por sua vez, tem 13, contra 12 da Haas, 10 da AlphaTauri e 1 da Williams. A Aston Martin ainda não pontuou.

A próxima etapa da temporada 2022 acontece no próximo fim de semana com a disputa do GP da Emilia Romagna, na tradicional pista italiana de Ímola. Depois, a F1 realiza a edição inaugural do GP de Miami.

