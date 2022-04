Carregar reprodutor de áudio

George Russell disse que "não tem interesse" em lutar contra o companheiro de equipe, Lewis Hamilton, enquanto a equipe ainda tem dificuldades com a falta de desempenho na Fórmula 1 em 2022.

A Mercedes tem lutado com graves problemas em seu W13 de 2022, o que impede que Russell e Hamilton extraiam o máximo desempenho de seu pacote.

A equipe oito vezes campeã mundial estava muito longe do ritmo dos principais carros da Ferrari e da Red Bull nas três primeiras rodadas de 2022, mas tanto Russell quanto Hamilton ainda conseguiram garantir um pódio.

Na abertura da temporada no Bahrein, Hamilton se beneficiou do duplo abandono da Red Bull para terminar em terceiro, resultado igualado por Russell na Austrália, graças às saídas de Carlos Sainz e Max Verstappen.

Os problemas de confiabilidade da Red Bull permitiram que a Mercedes ficasse em segundo lugar no campeonato de construtores, com Russell entre Charles Leclerc e Sainz, em segundo lugar na classificação dos pilotos, enquanto Hamilton segue em quinto.

Enquanto Russell reconheceu que era "muito louco" para ele estar em segundo, atrás do líder Leclerc, ele disse que não estava muito interessado em estar à frente de seu companheiro de equipe, enquanto o time está lutando por desempenho.

"Essas pequenas coisas não significam muito", disse Russell. “Obviamente, todo mundo quer terminar à frente de seu companheiro de equipe, mas Lewis e eu não temos interesse em lutar pela P5 ou P6.

"Queremos trabalhar juntos para recuperar essa diferença. Então, não há ressentimentos se ele estiver à minha frente, não há ressentimentos se eu estiver à frente dele, e não estamos muito preocupados com isso no momento.

"Temos uma visão maior. E o longo jogo que precisamos jogar é pegar esses caras porque estamos aqui para vencer."

George Russell, Mercedes-AMG, 3rd position, is congratulated by team mate Lewis Hamilton, Mercedes-AMG Photo by: Steve Etherington / Motorsport Images

Embora qualquer ambição de título para a Mercedes ou seus pilotos ainda seja um tiro no escuro, a pontuação consistente da equipe de Brackley pode ser fundamental mais tarde, quando o carro for resolvido. E há um sentimento entre os observadores de que a Ferrari e a Red Bull podem estar se arrependendo de quaisquer contratempos com ainda 20 GPs pela frente.

Russell concordou que os melhores resultados da Mercedes do que seu ritmo puro merece estão "nos mantendo no meio", embora tenha alertado que pode demorar um pouco até que a equipe supere suas dificuldades.

"Eu adoraria dizer que fizemos muito progresso, mas acho que temos que olhar para os tempos de volta e não diminuímos a diferença. E sabemos que temos muito trabalho a fazer, mas tenho fé que podemos chegar lá", explicou.

“Sabemos que o potencial está no carro e temos muito trabalho a fazer para extrair esse desempenho.

"Não vai acontecer da noite para o dia, não vai acontecer na próxima corrida, mas acho que com o tempo chegaremos lá.

"Então, por enquanto, se continuarmos obtendo esses resultados, isso nos manterá no meio.

"Definitivamente não é baseado no ritmo, mas acho que foi um começo de temporada respeitável em termos de como conseguimos otimizar nossa falta de desempenho."

