F1: Adrian Newey passa férias de fim de ano no Brasil

Adrian Newey, designer britânico responsável por carros campeões da Fórmula 1, incluindo sua passagem vitoriosa pela Red Bull, está aproveitando as férias de fim de ano no Brasil.

A esposa do projetista, Amanda Newey, postou em seu Instagram uma foto dela e de Adrian abraçados aos pés da estátua do Cristo Redentor, no Rio de Janeiro, fazendo a pose icônica dos braços abertos e desejando um feliz natal e próspero ano novo.

Newey tem uma carreira repleta de carros campeões, com destaque aos 19 anos juntos da equipe da Red Bull, a qual fez parte dos projetos de modelos responsáveis pelos títulos de Sebastian Vettel e de Max Verstappen.

Em maio deste ano, o designer anunciou sua saída da RBR e, em setembro, foi confirmada a sua ida para Aston Martin, a qual iniciará os trabalhos no início de março, o fim de seu período de licença obrigatória de troca de equipe.

