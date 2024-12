A temporada de 2024 da Fórmula 1 foi marcada por desafios significativos para a Red Bull. O chefe da equipe, Christian Horner, descreveu o ano como "exaustivo", refletindo as dificuldades enfrentadas tanto dentro quanto fora das pistas.

No início da temporada, a Red Bull demonstrou um desempenho dominante, especialmente com Max Verstappen, que conquistou seu quarto título mundial de pilotos, sendo coroado campeão no GP de Las Vegas.

"Esta foi a maior temporada de toda a história, com 24 corridas, uma rodada tripla no final, saindo de Las Vegas com diferença de horário e depois vindo para o Qatar. Olhando para os rapazes e moças na garagem, eles estão se sentindo, é um ano longo e difícil", disse Horner à Sky Sports.

No entanto, à medida que o campeonato avançava, a equipe enfrentou desafios crescentes. Problemas de equilíbrio no carro RB20 resultaram no carro escapando na frente, afetando o desempenho em circuitos como Hungaroring e Monza. Horner reconheceu que a equipe estava presa em um "círculo vicioso" tentando resolver essas questões.

"Essa é a F1 hoje em dia, mas é muito cansativa. E, é claro, não é uma longa entressafra agora, é Natal antes que você perceba e depois volta direto em janeiro".

