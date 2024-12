F1: Hamilton revela promessa de Domenicali sobre GP na África

Lewis Hamilton é um dos nomes que mais está envolvido com a volta de uma corrida da Fórmula 1 na África, evento que não acontece desde 1993, quando a última etapa foi sediada no Circuito de Kyalami, na África do Sul.

O presidente do país oficializou os planos para retornar ao calendário durante a Gala de Premiação da FIA, que aconteceu em Ruanda. E Hamilton já confessou que essa movimentação foi uma promessa feita por Stefano Domenicali.

No mês passado, houve rumores de que Domenicali poderia deixar a F1 para assumir uma posição de liderança na MotoGP, o que foi negado pela categoria.

Além disso, o heptacampeão declarou que não gostaria que o atual presidente da F1 deixasse seu cargo antes de cumprir a promessa que lhe foi feita.

"Espero que Stefano não vá embora porque ele tem sido fundamental para o progresso e as mudanças que o esporte tem feito", disse Hamilton.

"Falei muito com ele sobre a realização da corrida na África e ele me prometeu, antes de eu partir [se aposentar], que faria isso. Isso é importante para mim".

A Liberty Media, proprietária dos direitos comerciais da F1, passou por uma grande mudança no mês passado com a renúncia do CEO Greg Maffei.

Reagindo a essa notícia, Hamilton disse: "A chegada de Greg também foi ótima em termos de realmente ajudar o esporte a crescer".

"Ele era uma das figuras-chave, mas todas as coisas boas têm que chegar ao fim e, seja quem for que o substitua, espero que tenha a mesma mentalidade que ele".

