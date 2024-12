A confirmação feita pelo próprio Galvão Bueno de que está negociando com a Band tomou conta das redes sociais no últimos dias, mas o que animou de verdade o fã de Fórmula 1 foi a notícia de que o lendário narrador estaria sendo contratado para narrar as corridas da categoria - que é transmitida pela emissora desde 2021.

De acordo com o jornalista Flávio Ricco, Galvão estaria de volta às narrações da F1 no lugar de Sérgio Maurício que passaria a ser comentarista. Mudança que alteraria todo o 'organograma' da atual equipe de transmissão da emissora, que conta com Felipe Giaffone, Max Wilson e Reginaldo Leme como comentaristas, além de Mariana Becker e Felipe Kieling na reportagem.

Contudo, o Motorsport.com apurou que, a ida de Galvão Bueno à Band não está, inicialmente, ligada à F1. A ideia da emissora é dar ao narrador um grande projeto: voltar a ter um programa de esportes semanal, assim como acontecia com o 'Bem Amigos' que era transmitido às segundas-feiras à noite no Sportv. Além disso, a ida do narrador também se dá pelo patrocínio da Bet Nacional que estaria arcando com todos os custos de produção.

A ideia do programa é ter a mesma pegada do anterior, focado em futebol, contando com a participação de convidados e ganhando um espaço para outro esportes, especialmente o automobilismo. As participações de Galvão nas transmissões de F1 seriam voltadas para uma função de mestre de cerimônias em etapas especiais como Mônaco e Brasil.

Atualmente, Galvão Bueno está apresentando um reality no Grupo Globo em que procura o novo narrador da casa.

