F1: Mercedes detalha o que dificultou o carro para Hamilton

Lewis Hamilton teve uma última temporada bastante complicada com a Mercedes e o difícil W15 que parecia não cooperar com os esforços do piloto. Apesar de um aparente sucesso de George Russell com o carro, o heptacampeão não conseguiu se despedir da maneira como queria da equipe de Fórmula 1.

Embora a diferença para Russell tenha sido de apenas alguns décimos em alguns momentos, foi o suficiente para fazer Hamilton cair várias posições no grid, tornando difícil para o piloto da Mercedes obter um bom resultado aos domingos.

Andrew Shovlin, chefe de engenharia de pista da Mercedes, disse que Hamilton teve que lidar com um carro que não era rápido o suficiente e tinha uma janela de ajuste estreita.

Shovlin disse que Hamilton não se sentiu à vontade para liberar todo o potencial do carro, especialmente com os novos pneus.

Andrew Shovlin, diretor de engenharia de pista da Mercedes-AMG F1 Team, na coletiva de imprensa dos diretores de equipe Foto: Glenn Dunbar / Motorsport Images

"Nosso carro não era rápido o suficiente e esse era o principal problema que estávamos tentando resolver".

"Não foi fácil colocar o carro na janela de equilíbrio ideal e depois manter esse equilíbrio".

"Além disso, você sabe que Lewis está tendo dificuldades até mesmo em uma única volta. O ritmo de corrida dele foi bom durante toda semana, mas em um grid tão apertado, muitas vezes você começa algumas posições atrás do seu companheiro de equipe e isso torna difícil mostrar seu potencial".

"Mas mostrou em Las Vegas que pode lutar para chegar à frente com um carro que funciona da maneira que ele quer".

"O principal problema para ele foi tentar evitar travamentos de freio e escorregões nas saídas de curva. A solução foi dar a Lewis um carro que se adaptasse ao seu estilo e deixá-lo dar o melhor de si".

Embora não seja incomum que pilotos bons de freio, como Hamilton, Daniel Riccciardo e Kevin Magnussen, tenham dificuldades em carros com efeito solo, Shovlin não acha que esse seja o principal fator.

Lewis Hamilton, da Mercedes-AMG F1 Team, comemora no grid ao final da corrida Foto: Andy Hone / Motorsport Images

"Acho que o mais importante hoje em dia é evitar o superaquecimento dos pneus traseiros".

"Se você entrar em uma curva de forma que os pneus superaqueçam, ou se tiver que girar o carro no acelerador, você terá esses problemas".

"O estilo de frenagem pode ser um fator contribuinte, mas não sei se esse é o problema com Magnussen e Ricciardo".

O melhor desempenho de Russell no W15 sugeriu que ele tinha um estilo de direção diferente do de Hamilton. Mas Shovlin disse que não havia uma explicação clara.

"Lewis tem experiência suficiente para adaptar sua direção se houver algo que funcione para George".

"Mas, geralmente, quando eles começam a chegar ao limite, houve ocasiões em que Lewis às vezes tinha mais subviragem do que George".

MELHORES DO ANO! Quem fez BONITO na F1 2024? Pilotos, corridas, Brasil e mais

Faça parte do Clube de Membros do Motorsport.com no YouTube

Quer fazer parte de um seleto grupo de amantes de corridas, associado ao maior grupo de comunicação de esporte a motor do mundo? CLIQUE AQUI e confira o Clube de Membros do Motorsport.com no YouTube. Nele, você terá acesso a materiais inéditos e exclusivos, lives especiais, além de preferência de leitura de comentários durante nossos programas. Não perca, assine já!

MELHORES DO ANO! Quem fez BONITO na F1 2024? Pilotos, corridas, Brasil e mais

Your browser does not support the audio element.

ACOMPANHE NOSSO PODCAST GRATUITAMENTE:

Faça parte do nosso canal no WhatsApp: clique aqui e se junte a nós no aplicativo!