No que parecia ser mais um dia da Ferrari, Max Verstappen roubou a cena no GP da Arábia Saudita de Fórmula 1 e venceu a corrida deste domingo (27) ao ultrapassar Charles Leclerc nos momentos finais. Esse foi o primeiro triunfo do holandês no ano e também os primeiros pontos da Red Bull, que saiu zerada do Bahrein.

Carlos Sainz completou o pódio, seu segundo consecutivo no campeonato, e viu Sergio Pérez terminar logo atrás, em quarto. O mexicano largou da pole e liderou boa parte da prova, até um safety car ser acionado depois dele parar nos boxes e fazer com que ele perdesse a ponta.

George Russell, Esteban Ocon, Lando Norris, Pierre Gasly, Kevin Magnussen e Lewis Hamilton fecharam o top 10 e a zona de pontuação. Apesar do mau início de ano em relação a Ferrari e Red Bull, a Mercedes conseguiu somar tentos nos dois primeiros GPs do ano até aqui.

Apesar da corrida ter sido mais 'calma' que a de 2021, foram seis os que não a terminaram. Valtteri Bottas, Fernando Alonso e Daniel Ricciardo tiveram problemas em seus carros na parte final, enquanto Yuki Tsunoda e Mick Schumacher nem largaram. O alemão da Haas sofreu um forte acidente na classificação e ficou de fora.

Confira os resultados completos do GP da Arábia Saudita

