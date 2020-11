F1: Albon fala de 'plano B' caso não fique na Red Bull em 2021

O futuro da segunda vaga na Red Bull para a temporada de 2021 da Fórmula 1 segue em aberto. E Alex Albon voltou a afirmar que vai fazer de tudo nas provas finais do ano para garantir sua permanência, mas garantiu que tem um Plano B na manga caso perca a vaga na equipe austríaca.

Apesar de ter a confiança da equipe ao seu lado, especialmente Christian Horner e Helmut Marko, os dois chefões da marca deixaram claro há algumas semanas que a vaga do tailandês não está garantida para 2021 e que ele precisa provar que merece continuar. Caso a Red Bull opte por não renovar, ela irá olhar para fora de sua Academia, com Nico Hulkenberg e Sergio Pérez como os candidatos.

Na coletiva de imprensa do GP do Bahrein, Albon falou que vai fazer de tudo para conquistar a permanência na Red Bull para uma terceira temporada, mas deixou um mistério no ar ao falar de um Plano B.

"Claro que tenho um Plano B, como a maioria dos pilotos, mas quero cumprir o Plano A, que é ficar na Red Bull. No momento, estou pensando apenas nas três últimas corridas, estou focado e quero continuar na equipe".

Na última etapa, na Turquia, Albon conseguiu salvar parcialmente a situação. Em uma prova em que todo o grid sofreu com problemas de aderência, o tailandês conseguiu contornar os seus próprios para terminar ao lado de Verstappen pela segunda vez no ano. Enquanto o holandês foi o sexto, Albon terminou em sétimo.

Albon acredita que o GP foi um passo adiante para ele e visa seguir melhorando nesta reta final da temporada para garantir a vaga.

"A Turquia foi um bom final de semana para mim. Dei um passo adiante em termos de ritmo e fizemos algumas alterações no carro que me fizeram mais confortável. Ainda tenho três corridas para mostrar do que sou capaz. Quero fazer um bom trabalho neste final de temporada".

Todas as notícias sobre o GP do Bahrein de F1 você acompanha no site do Motorsport.com e em nosso canal no YouTube. Fique por dentro de todas as novidades e análises, além de conferir nossos programas e vídeos!

Nova parceria com ThePlayer.com, a melhor opção para apostas e diversão no Brasil

Registre-se gratuitamente no ThePlayer.com e acompanhe tudo sobre Fórmula 1 e outros esportes! Você confere o melhor conteúdo sobre o mundo das apostas e fica por dentro das dicas que vão te render muita diversão e também promoções exclusivas. Venha com a gente!

Hamilton REVELA ‘defeito’ da Mercedes e mostra como a equipe minimizou o problema

PODCAST: Carro da Mercedes diminui mérito de Hamilton no hepta? Ouça debate