Embora a Mercedes já tenha conquistado os Mundiais de Pilotos e de Construtores com três corridas de antecedência na Fórmula 1, a equipe alemã optou por seguir usando o polêmico Sistema de Direção de Eixo Duplo (DED) no W11, apesar de saber que esta solução será proibida no próximo ano pelas regras da FIA, em uma decisão tomada pelo órgão para impedir que as rivais copiassem o modelo, causando um aumento de gastos.

A proeza do diretor técnico James Allison também não foi desenvolvida durante o ano não apenas porque tem vida curta, mas também porque os pilotos preferiram não usá-lo durante as corridas. Pelas indiscrições dos engenheiros, porém, isso poderia ter conferido vantagens de desempenho até mesmo no tempo de volta.

Se copiada pelas outras equipes, a ideia poderia ter um efeito oposto no que a F1 e a FIA buscava para 2021: reduzir os gastos em meio ao impacto financeiro causado pela pandemia da Covid-19. Por isso a FIA optou por proibir o modelo de uma vez.

Por isso a Mercedes decidiu dedicar seus recursos à outras evoluções e não em um conceito que não tem futuro. Com isso, o DED se manteve essencialmente o mesmo desde que foi exibido ao mundo pela primeira vez, durante os testes de pré-temporada de fevereiro, em Barcelona.

Segundo rumores vindos da equipe, os engenheiros tinham expectativas maiores sobre o uso real do DED: a ferramenta foi valiosa para Lewis Hamilton e Valtteri Bottas no aquecimento de pneus em voltas de apresentação ou durante períodos de safety car na pista.

A Mercedes se beneficiou de um sistema que, ao variar a convergência das rodas dianteiras em uma linha reta, aumenta a temperatura dos pneus, levando-os mais rapidamente para uma janela ideal de operação.

Na verdade, o DED foi projetado para ser mais utilizado durante um GP, mas uma certa relutância dos pilotos em utilizá-lo impediu que todo o potencial fosse extraído do dispositivo.

Em particular, Hamilton nunca foi capaz de fazer o movimento para frente e para trás do volante de modo "automático".

A sensação, portanto, é que as pesquisas nesta área estão bloqueadas não apenas devido à intervenção da FIA, mas também devido à disponibilidade limitada dos pilotos em explorar o DED durante uma prova, já que eles têm outras funções importantes do carro para dar conta enquanto andam a mais de 300 km/h.

A dúvida que fica, portanto, é como que o DED poderia ter impactado a performance e o tempo de volta caso não fosse limitado apenas a favorecer a temperatura dos pneus. E se esse aspecto poderia ter dado resultados tangíveis se seu potencial fosse explorado de modo mais pleno.

A superioridade da Mercedes ao longo do campeonato foi tamanha que a atitude prudente é mais do que justificada, mas é legítimo questionar onde o W11 teria chegado se a equipe tivesse buscado colocar mais em prática sua aplicação, em um ambiente regulatório que deixa pouco espaço para a criatividade.

