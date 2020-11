Neste domingo, o britânico Lewis Hamilton venceu o GP da Turquia e se tornou heptacampeão da Fórmula 1, igualando o número de conquistas de Michael Schumacher. Além disso, o piloto da Mercedes superou um recorde histórico do alemão.

Com o triunfo no Istanbul Park, Hamilton chegou a 73 vitórias pela equipe alemã, uma a mais do que Schumacher alcançou pela Ferrari, pela qual o alemão conquistou cinco campeonatos consecutivos entre 2000 e 2004. Veja a lista de pilotos mais vitoriosos por um só time:

PILOTO PAÍS DE ORIGEM EQUIPE VITÓRIAS 1º LEWIS HAMILTON INGLATERRA MERCEDES 73 2º MICHAEL SCHUMACHER ALEMANHA FERRARI 72 3º SEBASTIAN VETTEL ALEMANHA RBR 38 4º AYRTON SENNA BRASIL McLAREN 35 5º ALAIN PROST FRANÇA McLAREN 30 6º NIGEL MANSELL INGLATERRA WILLIAMS 28 7º JIM CLARK ESCÓCIA LOTUS 25 8º NICO ROSBERG ALEMANHA MERCEDES 23 9º DAMON HILL INGLATERRA WILLIAMS 21 10º LEWIS HAMILTON INGLATERRA McLAREN 21

Hamilton ainda pode tentar igualar outro recorde histórico de 'Schumi' e também do alemão Sebastian Vettel: o de mais vitórias em uma única temporada. Em 2004, Schumacher venceu 13 provas, o mesmo número de triunfos de 'Seb' em 2013 pela Red Bull.

Até agora, Hamilton venceu 10 das 14 corridas de 2020. Há mais três GPs a serem disputados (Bahrein I, Bahrein II, no anel externo de Sakhir, e Abu Dhabi), de modo que, caso vença todos os eventos, o britânico da Mercedes vai empatar com os germânicos. De todo modo, caso vença duas das três provas restantes, Hamilton já pode superar um recorde 'pessoal': em 2014, 2018 e 2019, o britânico triunfou em 11 corridas.

Your browser does not support the audio element.

Sebastian Vettel posa com seu herói Michael Schumacher 1 / 10 Foto de: XPB Images Ainda durante os anos 90, Schumacher inspirou um menino que ainda iria lhe dar muito trabalho na pista no fim de sua carreira. O primeiro pódio 2 / 10 Foto de: Williams F1 Em 2015 a Fórmula 1 retornou ao México. A última visita ao Circuito Hermanos Rodriguez havia sido em 1992, quando Nigel Mansell ganhou e um certo Michael Schumacher abria o champanhe pela primeira vez. Ainda naquele ano ele venceria sua primeira corrida, na Bélgica. O primeiro título 3 / 10 Foto de: XPB Images Schumacher se sagrou campeão pela primeira vez na F1 em 1994 na Austrália. Ele jogou seu carro contra Damon Hill após bater e quebrar a suspensão traseira de sua Benetton. O abandono duplo dava o título a ele. O valioso tri 4 / 10 Foto de: XPB Images Campeão com a Benetton em 1994 e 1995, Schumacher foi para Ferrari tentar trazer a histórica equipe de volta aos dias de glória. Demorou cinco anos, mas o tri chegou em 2000. O fim do jejum de 21 anos da Ferrari foi comemorado como poucas conquistas. A sequência 5 / 10 Foto de: Ferrari Media Center Schumacher teve pequena oposição de David Coulthard durante o início de 2001. No entanto, com a piora da McLaren na metade do ano, o piloto teve caminho livre para se sagrar campeão em agosto, no GP da Hungria. O fim do domínio 6 / 10 Foto de: BMW AG 2004 foi o ano mais dominante de Schumacher. Ele ganhou 13 corridas em 18 realizadas (recorde batido por Vettel em 2013). Na foto, a última de cinco dobradinhas dos irmãos Ralf e Michael na F1. "Fim" por cima 7 / 10 Foto de: XPB Images Depois de um ano ruim em 2005, 2006 provou ser a grande despedida de Schumacher da F1. Ele lutou até a última prova pelo título com Alonso, perdendo o mundial por azares nas duas últimas provas do ano. O último pódio 8 / 10 Foto de: XPB Images Depois de uma volta à F1 mal-sucedida em 2010 pela Mercedes, em 2012 o alemão disse adeus de vez à categoria. Ele não foi bem, mas não saiu de mãos vazias. Ele foi o terceiro no GP de Valência de 2012. A última prova 9 / 10 Foto de: XPB Images Schumacher se despediu da F1 em uma corrida cheia de alternativas em Interlagos em 2012. A prova decidia o título da temporada, entre Fernando Alonso e Sebastian Vettel. O alemão acabou sendo tri. Mensagens de despedida 10 / 10 Foto de: XPB Images "A vida é feita de paixões. Agradeço por compartilhar a minha", foi o que escreveu no capacete em sua última prova, além desta mensagem na lateral de seu carro.

