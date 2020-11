Desde que anunciou que voltaria à Fórmula 1 em 2021 com a Renault, Fernando Alonso não parou de trabalhar para chegar o mais preparado possível para o reencontro com a categoria elite do automobilismo.

Depois de um “dia de filmagem” com o carro de 2020 da equipe em Barcelona, ​​foram dois dias com o 2018 RS18 no Bahrein, e agora, neste domingo e segunda-feira, 15 e 16 de novembro, outros dois em Abu Dhabi.

Entre os dois dias, Fernando Alonso completou 190 voltas em Abu Dhabi atrás do volante do RS18, ou seja, mais de mil km do percurso de Yas Marina -- que tem 5,5 km.

Essa distância percorrida significa que Alonso deu três vezes mais voltas do que os outros pilotos irão dar no GP de Abu Dhabi que vai fechar a temporada de 2020.

Após os testes, o espanhol disse estar ansioso e ter “aproveitado cada volta”.

“Foi fantástico estar de volta ao carro, sentir a velocidade da Fórmula 1 novamente com esses carros de 2018 ", comentou Alonso em um vídeo postado nas redes sociais da Renault.

"E também para saber um pouco mais sobre os processos de trabalho da equipe. Aproveitei cada volta. Estou ansioso para o próximo ano, correr novamente, mas vou continuar apoiando a equipe nas corridas que restam. Até breve."

Alonso voltou a usar o capacete que chamou a atenção no teste anterior, o com camuflagem preta e branca, e o seu Renault ficou totalmente preto com os adesivos do patrocinador em branco, sem sinais da tradicional cor amarela.

Qual será o próximo passo de Fernando Alonso na F1?

O piloto e a equipe queriam participar do Pirelli Young Drivers Test, mas a McLaren e outras equipes foram contra. A Fórmula 1 terá apenas três dias de pré-temporada em 2021, ou seja, o equivalente a um dia e meio (ou três meios dias), o que parece muito pouco para se preparar para um percurso com até 23 GPs.

A equipe explicou a importância destes testes. Mesmo que eles não estão sendo feitos com o carro atual, o objetivo é o piloto se adaptar ao volante, ao assento e sobretudo à forma de trabalhar da sua futura equipa (que em 2021 se chamará Alpine) para não ter de fazer esse trabalho de condicionamento na pré-temporada.

