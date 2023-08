F1: Alonso atribui pódio na Holanda a carro confiável

Fernando Alonso foi um dos grandes nomes do GP da Holanda de Fórmula 1. Fora do pódio desde o GP do Canadá, o espanhol voltou a estourar champanhe com o segundo lugar em Zandvoort. Muito combativo desde o início da corrida, o piloto da Aston Martin mostrou competitividade em pista molhada, mas também em pista seca, cravando a volta mais rápida da corrida.



Alonso destacou o equipamento entregue pela Aston Martin para chegar na segunda colocação. "O carro estava muito competitivo. Nessas condições, você precisa ter um carro em que você confia e eu pude confiar. Estou muito feliz", declarou.



No final da corrida, o espanhol chegou a ter ação para cima de Max Verstappen para a vitória, mas acabou suplantado pelo atual bicampeão. O que não foi motivo para tirar um largo sorriso de seu rosto.



"Há dois anos, quando a F1 voltou para Zandvoort, nunca imaginei que poderia chegar ao pódio. Conseguimos. Estou feliz por estar no pódio com Verstappen. É difícil conquistar o ritmo aqui, mas é uma pista muito especial. Parabéns ao Max pela vitória, eu tentei uma manobra no final, que poderia o ter tirado da corrida, mas não fiz nada", disse, em tom de brincadeira, Alonso.





