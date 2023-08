A chuva veio para trazer o caos para o GP da Holanda de Fórmula 1. E em uma prova movimentada do começo ao fim, Max Verstappen se recuperou rapidamente de um pit stop tardio no início para vencer em casa e, com isso, reescrever a história, igualando a marca de nove vitórias consecutivas obtida por Sebastian Vettel em 2013.

Fernando Alonso e Pierre Gasly ocuparam as outras duas posições do pódio. Completaram o top 10: Sergio Pérez (punido com 5s por excesso de velocidade nos boxes), Carlos Sainz, Lewis Hamilton, Lando Norris, Alex Albon, Oscar Piastri e Esteban Ocon.

Em uma largada cautelosa, sem problemas na primeira curva, Verstappen saiu com folga na frente em cima de Norris, enquanto Alonso deu um belo mergulho na curva três para assumir a terceira posição em cima de Russell e Albon.

Mas antes mesmo do fim da primeira volta, a chuva veio com tudo. Alguns pilotos optaram por entrar imediatamente nos boxes, como Pérez, Zhou e Leclerc, que teve uma parada caótica da Ferrari por não estar pronta.

Ao final da segunda volta, Norris, Russell, Albon e Piastri eram os ponteiros que ainda não haviam parado. Russell liderava à frente de Norris e Albon, enquanto Pérez voava com os pneus intermediários buscando a ponta.

Na quinta volta, quase todos haviam feito a troca para os intermediários. Pérez liderava com 11s para Zhou, que tinha 2s para Verstappen. Gasly, Leclerc, Alonso, Sainz, Tsunoda, Magnussen e Ocon completavam o top 10, enquanto Norris era 12º, Hamilton 13º e Russell 16º.

Logo após passar Zhou, Verstappen foi voando pela pista para alcançar Pérez. Porém, nas voltas seguintes, a pista foi secando e os pilotos voltaram aos boxes para colocar novamente os pneus slicks, mesmo com a previsão de mais chuva, que se concretizou na área da reta principal. Com isso, o holandês entrou uma volta antes e aproveitou o undercut para reassumir a ponta.

Na volta 16, tivemos a intervenção do safety car. Sargeant perdeu o controle do carro no segundo setor e bateu com tudo na barreira de proteção. O piloto conseguiu sair do carro sem problemas.

A relargada veio na volta 21 de 72. Neste momento, Verstappen liderava à frente de Pérez, Alonso, Gasly (punido com 10s por excesso de velocidade nos boxes) e Sainz no top 5. Norris, Leclerc, Hamilton e Piastri vinham entre 11º e 14º, com Russell apenas em 18º.

Quando a corrida chegava à metade, Veratappen liderava com quase 6s de vantagem para Pérez, que tinha 4s3 para Alonso. Gasly era o quarto a pouco mais de 2s, com Sainz em quinto e Albon, ainda sem parar desde a largada, em sexto. Ocon, Tsunoda, Norris e Hamilton completavam o top 10, enquanto Russell era o 13º e Leclerc, com problemas no assoalho, era apenas o 15º.

Próximo da volta 45, começou a segunda rodada de paradas. Em meio às trocas, Verstappen liderava à frente de Pérez, Alonso, Sainz e Gasly, com Russell, Albon, Ocon, Hamilton e Norris completando o top 10.

A dez voltas do fim, a chuva voltou com tudo, forçando todos a colocar os intermediários.

Pouco depois, Pérez passou reto na curva 1 e acabou rodando na área de escape, perdendo a segunda posição para Alonso. Isso levou o pilotos a voltarem para colocar pneus de chuva pesada. Neste momento, Zhou bate também na curva 1, criando um SC Virtual e, na sequência, uma bandeira vermelha.

Durante a interrupção, a direção de prova confirmou que a ordem para a relargada seria: Verstappen, Alonso, Pérez, Gasly, Sainz, Hamilton, Norris, Russell, Albon e Piastri. A saída, sob SC e em movimento, aconteceu mais de 40 minutos depois.

No final, Max Verstappen garantiu a histórica nona vitória consecutiva, igualando a marca de Sebastian Vettel de 2013. Fernando Alonso e Pierre Gasly ocuparam as outras duas posições do pódio. Completaram o top 10: Sergio Pérez (punido com 5s por excesso de velocidade nos boxes), Carlos Sainz, Lewis Hamilton, Lando Norris, Alex Albon, Oscar Piastri e Esteban Ocon.

A Fórmula 1 volta a acelerar já no próximo final de semana com o GP da Itália, 14ª etapa da temporada 2023. No Motorsport.com você acompanha a cobertura completa da principal categoria do automobilismo mundial.

PÓDIO AO VIVO: Tudo sobre o GP da Holanda e seu início caótico!

Massa detalha judicialização da F1 2008 ao Motorsport.com

Faça parte do Clube de Membros do Motorsport.com no YouTube

Quer fazer parte de um seleto grupo de amantes de corridas, associado ao maior grupo de comunicação de esporte a motor do mundo? CLIQUE AQUI e confira o Clube de Membros do Motorsport.com no YouTube. Nele, você terá acesso a materiais inéditos e exclusivos, lives especiais, além de preferência de leitura de comentários durante nossos programas. Não perca, assine já!

Podcast #244 – Que tipo de mudanças teremos na F1 após férias?

Your browser does not support the audio element.

ACOMPANHE NOSSO PODCAST GRATUITAMENTE: