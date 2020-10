Sebastian Vettel não passa pela melhor fase de sua carreira na Fórmula 1, sofrendo para se adaptar ao problemático SF1000 da Ferrari. E com a situação desse ano, o tetracampeão sairá da equipe no final do ano sem atingir seu maior objetivo: ser campeão novamente. E outro grande nome da F1, Fernando Alonso, tem uma explicação para o fato de ambos não terem triunfado com a Scuderia.

No momento, o alemão ocupa apenas a 13ª posição no campeonato, com apenas 17 pontos, bem atrás do monegasco, que é o oitavo, com 57 pontos. Além disso, o momento e o relacionamento de Vettel com a Ferrari também não está no melhor momento, desde o início da temporada na verdade, com o anúncio de sua saída da equipe italiana.

Com vaga já garantia para 2021 na Aston Martin, Vettel parece contar os dias para que chegue o momento de ir à nova casa.

Outro campeão que não conseguiu repetir o feito com a Ferrari foi Fernando Alonso, que passou cinco anos com a equipe de Maranello (2010 - 2014), foi vice-campeão em três ocasiões (2010, 2012 e 2013), enquanto Vettel foi vice duas vezes (2017 e 2018), em meio ao domínio das flechas de prata.

Em coletiva no lançamento de sua série documental Fernando, disponível no Prime Video desde a última sexta (25), Alonso estabeleceu um paralelo entre a sua passagem na Ferrari com a de Vettel.

"A Ferrari é a equipe mais lendária da F1", disse. "É especial correr pela Ferrari. Mesmo que eu não tenha vencido o título, foi uma experiência muito positiva para mim. Acredito que Sebastian terá boas recordações da Ferrari, mesmo que não tenha sido campeão com eles".

"Acredito que faltou para nós dois um carro adequado e as capacidades técnicas no momento adequado", enfatizou.

"Quando você assina com a Ferrari, assume que poderá ganhar o Mundial. Após quatro títulos, Vettel provavelmente pensou que poderia conseguir mais com a Ferrari. Mas, as vezes, você não tem sorte no momento adequado e as oportunidades escapam pelos dedos".

"Por isso, na minha carreira, tentei não me concentrar apenas na F1 e fiz, por exemplo, as 24 Horas de Le Mans e tentei ganhar tudo que era possível".

Ferrari SF1000 (Temporada 2020) Motor: Ferrari Combustível: Shell Pneus: Pirelli Pilotos: 16 - Charles Leclerc 5 - Sebastian Vettel