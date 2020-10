A briga pelo simbólico título de "melhor do resto" da Fórmula 1 segue mais aquecida do que nunca, com McLaren, Racing Point e Renault separados por apenas sete pontos após dez etapas. E para Andreas Seidl, chefe da equipe de Woking, a Racing Point é a favorita para vencer essa disputa, por ter o melhor carro do pelotão do meio do grid.

A Racing Point, inclusive, estaria isolada no terceiro lugar do Mundial de Construtores, se não fosse a punição recebida no caso da cópia dos dutos de freio, quando a equipe teve 15 pontos reduzidos de seu total, podendo estar 13 a frente da McLaren sendo que, no momento, está dois atrás.

E Andrea Seidl, chefe da McLaren, tem certeza de que a Racing Point é o carro mais competitivo entre as três equipes, mas não descarta a Renault da disputa, exaltando o trabalho feito pela montadora francesa.

"Acredito que em termos de potencial, o carro da Racing Point se manteve no mesmo nível desde a pré-temporada em Barcelona. É, sem dúvidas, o carro mais rápido desta batalha", disse Seidl ao portal Crash.net.

"Está claro que a Renault deu um grande passo adiante desde Spa. Por outro lado, nós sempre estivemos na disputa com eles e, em provas como Monza, estivemos na frente deles".

"Mas, certamente, reconhecemos que deram um bom passo adiante e depende de nós assegurarmos que também iremos progredir com nosso carro e que daremos passos adiante em termos de ritmo, se quisermos manter essa batalha viva".

A McLaren não obteve bons resultados em Sochi pensando nessa disputa: enquanto Carlos Sainz abandonou na primeira volta, Lando Norris terminou fora da zona de pontos. Seidl assegurou que o momento é de analisar e compreender o que aconteceu na Rússia, para ver como melhorar.

"É importante olhar para trás, analisar os acontecimentos do fim de semana e entender como foi o carro de Lando após a introdução do novo bico. É importante ter as conclusões corretas e seguir melhorando para a batalha".

Racing Point RP20 (Temporada 2020) Motor: Mercedes Combustível: Petronas Pneus: Pirelli Pilotos: 11 - Sergio Pérez 18 - Lance Stroll

Chefe da Red Bull diz que carro atual da Mercedes é o “MAIS COMPLETO” da era moderna da F1

PODCAST: Kimi Raikkonen, 'apenas' um grande personagem ou um verdadeiro campeão?