Fernando Alonso disse que Lewis Hamilton merece mais crédito pelos resultados que apresenta na Fórmula 1, apesar de reconhecer que o britânico tem o "melhor" carro do grid.

No último final de semana, Hamilton voltou a fazer história na categoria máximo do automobilismo mundial, ao conquistar a pole position para o GP da Espanha, sendo sua 100ª vez largando na primeira posição em 270 GPs disputados.

O heptacampeão possui em seu histórico temporadas dominadoras, com mais de 10 poles em um mesmo ano, sendo que o recorde foi registrado no único ano em que não conquistou o título na era turbo híbrida: 2016.

Enquanto Alonso reconhece que Hamilton está no "melhor" carro do grid, o bicampeão mundial disse que ainda é preciso ser constante para atingir o nível de sucesso do britânico.

“Parece que ele está em um momento ideal em termos de pilotagem e também em termos de integração com a equipe, e com a mesma sorte, porque em Ímola ele teve uma sorte que sempre esteve favorável em momentos críticos", disse.

"Então você tem que avaliar o que está fazendo. Tem o melhor carro? Sim. Mas mesmo com o melhor carro você tem que dar resultado todo fim de semana, na chuva, no seco, no fim de semana em que a Red Bull está mais perto e no outro que está mais longe, e isso só pode ser feito se você estiver n o nível mais alto e não sei se tudo o que ele está fazendo tem o valor suficiente."

“Eu sei que ele é valorizado, mas eu dou muito crédito a Lewis agora porque a Mercedes não tem mais o domínio de três ou quatro anos atrás, no qual ele venceu com bastante facilidade. Agora eles estão muito próximos e ele não deixa que isso o influencie", concluiu.

Hamilton aumentou ainda mais sua liderança na classificação geral de pilotos depois de vencer Max Verstappen no último domingo (09) no GP da Espanha, em Barcelona. Depois da quarta etapa da temporada, o britânico tem 94 pontos contra 80 do piloto da Red Bull.

