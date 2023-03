Carregar reprodutor de áudio

A Fórmula 1 concluiu o primeiro dia de trabalho na pista, com a realização do segundo treino livre para o GP do Bahrein. Confirmando as projeções de especialistas, a Aston Martin mostrou força, com Fernando Alonso sendo o mais rápido da sessão. O espanhol, que estreia na equipe britânica em 2023, marcou 1min30s90.

A Red Bull apareceu logo na sequência, com Max Verstappen na segunda colocação, a 0s169 do espanhol. Sergio Pérez ficou em terceiro.

O Treino

As duas Ferraris começaram o segundo treino livre mostrando força. Leclerc marcou 1min31s843, seguido por Sainz, a 0s113.

Com 15 minutos de sessão, Hamilton aparecia em terceiro, a 0s429 do monegasco. A dupla da Alpine aparecia bem, com Gasly e Ocon fechando o top 5.

Verstappen começou tímido, com a 10ª colocação e reclamando do comportamento do carro com a equipe.

Stroll foi parar na ponta da tabela ao marcar 1min31s450. Na sequência, Hulkenberg ocupou a posição mais nobre na tabela, sendo superado depois por Pérez e Alonso, com 1min30s907. Todos com o composto macio.

Verstappen ‘reapareceu’ e saiu da P20 para a segunda colocação, a 0s169 de Alonso.

Aos poucos, os pilotos começaram a fazer as simulações de corrida com pneus macios, o que fez com que os tempos de volta não caíssem.

Com isso, Alonso confirmou a ponta no TL2, seguido de Verstappen, Pérez, Leclerc e Hulkenberg.

Os carros voltarão à pista neste sábado, às 8h30 (horário de Brasília) com o TL3. O treino de classificação acontece ao meio-dia.

Resultado completo em instantes...

