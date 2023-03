Carregar reprodutor de áudio

A sessão de treinos desta sexta-feira, no Bahrein, foi complicada para Lance Stroll. O piloto que perdeu a pré-temporada da Fórmula 1 apresentou muitas dificuldades com o punho operado e precisou de ajuda para sair do carro após o treino livre dois.

Stroll se acidentou enquanto praticava ciclismo pouco antes do início da pré-temporada e por conta disso, ficou fora dos testes. O canadense precisou passar por uma cirurgia no punho direito - e colocou parafusos no lugar - e machucou o punho esquerdo.

Mesmo passando pelo procedimento cirúrgico, os médicos da FIA o liberaram para ir à pista neste fim de semana e correr na estreia da temporada, mas os sinais que vieram depois do primeiro dia foram preocupantes.

Durante a segunda sessão, o piloto da Aston Martin foi cobrado pelo seu engenheiro para que forçasse um pouco mais na curva 2 e recebeu como resposta que ele "não conseguia" ir além do que estava entregando. Pouco depois, imagens da onboard do carro 18 mostraram que Stroll estava com uma 'tocada' diferente em relação a posição da mão no volante e alguns momentos ele checava as condições do punho.

No fim do dia, Lance precisou da ajuda dos mecânicos na garagem para sair do carro sem colocar o peso do corpo nos punhos. Caso a Aston Martin opte por colocar o brasileiro Felipe Drugovich na vaga de Stroll para o GP, deve fazê-lo antes da sessão classificatória deste sábado.

Drive to Survive: saiba quais são os pontos positivos e negativos da nova temporada

Faça parte do Clube de Membros do Motorsport.com no YouTube

Quer fazer parte de um seleto grupo de amantes de corridas, associado ao maior grupo de comunicação de esporte a motor do mundo? CLIQUE AQUI e confira o Clube de Membros do Motorsport.com no YouTube. Nele, você terá acesso a materiais inéditos e exclusivos, lives especiais, além de preferência de leitura de comentários durante nossos programas. Não perca, assine já! Podcast #219 - Ferrari renovada, Mercedes melhor e Red Bull bem? Que F1 teremos em 2023? Your browser does not support the audio element. ACOMPANHE NOSSO PODCAST GRATUITAMENTE: Spotify

Deezer

Apple Podcasts

Google Podcasts

Amazon Music