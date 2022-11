F1: Alonso é punido por toque com Ocon durante a sprint no Brasil

Carregar reprodutor de áudio

O espanhol Fernando Alonso, da Alpine, foi punido com o acréscimo de cinco segundos em seu tempo de prova na corrida sprint da Fórmula 1 no GP de São Paulo, em Interlagos, por toque com o companheiro francês Esteban Ocon.

Além disso, o bicampeão mundial também 'toma' mais dois pontos em sua cédula desportiva. Com o 'gancho', o veterano de 41 anos de idade cai do 15º lugar no grid deste domingo, às 15h, para a 18ª colocação.

Alonso e Ocon aparentemente se tocaram duas vezes na primeira volta da corrida sprint, de 24 voltas. O primeiro momento teria sido na curva 4, quando eles ficaram lado a lado. Alonso foi forçado a espalhar, mas o incidente mais dramático aconteceu quando eles completaram a volta, com um choque entre a dupla na linha de chegada. A asa dianteira do carro de Alonso foi danificada no toque com a roda traseira direita de Ocon.

Isso forçou Alonso a fazer um pit stop para reparos e provocou uma resposta irritada do espanhol, que disse no rádio: “Perdi a asa dianteira graças ao nosso amigo”. Os comissários confirmaram após a corrida sprint que investigariam o incidente da reta e tomaram uma decisão após ouvir ambos.

Isso porque Alonso estava “significativamente mais rápido” graças ao vácuo que pegou de Ocon, cujo carro tinha danos aerodinâmicos em virtude do toque entre ambos na curva 4. Os comissários desportivas da FIA pontuaram que Alonso admitiu ao órgão que “julgou um pouco mal a hora de sair (de trás do companheiro) e atingiu Ocon por trás, com sua asa dianteira atingindo o pneu traseiro do francês".

O boletim da FIA acrescentou: “Os comissários decidiram que Alonso foi totalmente culpado pela colisão, que, naquelas velocidades e naquele local da pista, era perigosa”. Além disso, com os dois pontos de punição adicionados à sua cédula, ele chega a seis nos últimos 12 meses (o limite é 11).

O resultado da sprint se aplica à ordem inicial do GP de São Paulo de Fórmula 1 em si, cuja largada está programada para às 15h de domingo. O Motorsport.com faz a cobertura completa da etapa brasileira da F1 2022 'in loco', com os repórteres Carlos Costa, Guilherme Longo e Isamara Fernandes. Acompanhe via site, YouTube, agregadores de podcasts, redes sociais e outras plataformas.

