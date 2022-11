Carregar reprodutor de áudio

Max Verstappen está "preocupado" com o ritmo que a Mercedes pode apresentar durante o GP de São Paulo de Fórmula 1. A dupla Lewis Hamilton e George Russell irá largar na primeira fileira após conseguir um ótimo resultado durante a sprint race deste sábado.

Apostando em pneus médios para a corrida de velocidade em Interlagos - e sendo um dos únicos ao lado de Nicholas Latifi da Williams - o bicampeão mundial analisou que, mesmo se estivesse com os compostos vermelhos como a rival das Flechas de Prata, não iria conseguir alcançar o ritmo apresentado por eles. Por isso, o holandês acredita que não será tão simples vencer a dupla mercedista no domingo.

"Mesmo no macio, acho que não teríamos o ritmo que a Mercedes teve, então isso é um pouco preocupante para amanhã", admitiu. "Definitivamente, analisaremos tudo, mas normalmente não há muito o que você possa fazer para melhorar".

Ainda sobre os compostos, o piloto da Red Bull esclareceu que os pneus estavam sendo "comidos vivos" em relação à degradação. A falta de ritmo começou a ser apresentada pelo holandês a medida que a sprint ia avançando, com Russell abrindo 2.3s de vantagem para o campeão depois de ultrapassa-lo na curva 3 da volta de número 12 e assumindo a liderança.

Max Verstappen, Red Bull Racing RB18, George Russell, Mercedes W13 Photo by: Andy Hone / Motorsport Images

Ao fim, o piloto o holandês fechou a corrida que define o grid de largada para o GP do domingo em quarto lugar - mas vai largar em terceiro devido a penalização de cinco segundos dada a Sainz - vendo Russell abrir um gap de10s.

"Os pneus estavam sendo comidos vivos. Claro que com o contato [com Sainz] minha asa dianteira ficou um pouco danificada, mas mesmo com uma asa dianteira completa eu teria terminado em quarto", disse Verstappen. "Eu não tinha aderência dos pneus. De alguma forma, os médios não duraram nada e não tínhamos ritmo."

