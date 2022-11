Carregar reprodutor de áudio

Com George Russell vencendo a corrida print do GP de São Paulo de Fórmula 1, o grid de largada para a corrida principal já está definido: a Mercedes larga na primeira fila com Lewis Hamilton em segundo por conta da punição de cinco posições de Carlos Sainz, da Ferrari.

O espanhol conseguiu terminar a corrida na P2, mas como anunciado na sexta-feira, uma troca de componente do motor fez com que Sainz perdesse posições no grid para o domingo. Com isso, o número #55 vai largar da sétima colocação.

Outro punido após a corrida foi Fernando Alonso. Após toque com seu companheiro de equipe, Esteban Ocon, o espanhol tomou cinco segundos de penalidade. Com isso, ao invés da 15ª posição, ele largará em 18º, justamente ao lado de seu desafeto e colega francês, na penúltima fila.

Max Verstappen, único das equipes de ponta a usar pneus médios, completa o top 3. Charles Leclerc, brigando pelo vice-campeonato ao lado de Sergio Pérez, começa em quinto e o mexicano será o quarto.

Confira o grid de largada para o GP de São Paulo de Fórmula 1

