A notícia da volta de Fernando Alonso à Fórmula 1 com a Renault se tornou o grande assunto da semana no esporte a motor e o assunto continua repercutindo. Mas o espanhol revelou ontem que a contratação não foi algo do momento: as negociações já se desenrolavam desde o ano passado.

Ontem, pouco após a confirmação de seu retorno à Renault, o espanhol foi entrevistado pelo programa El Partidazo, da Rádio Marca para falar sobre a sua volta e o período na qual ficou fora da categoria.

Alonso revelou que as negociações para sua volta começaram ainda em 2019, afirmando que sua volta não está necessariamente atrelada à saída de Ricciardo.

"A nossa primeira conversa aconteceu ainda em novembro do ano passado. Essa semana disseram que minha contratação foi para substituir Ricciardo, e ainda esse ano. Era falso".

"Resolvi voltar à F1 porque sou louco para correr. Em 2018, eu resolvi deixar a Fórmula 1 porque realmente precisava de uma pausa, respirar. Correr 18 anos nesse nível é muito desgastante".

Mas o espanhol revelou que poderia ter voltado bem antes, apenas poucos meses depois de sua saída.

"Eu saí da Fórmula 1 no final de 2018 e já durante as cinco primeiras corridas de 2019 eu estava recebendo ofertas. Mas, sem um volante em mãos, sou difícil de gerenciar".

A grande aposta de Alonso em sua volta é o novo regulamento técnico que, aliado com o teto orçamentário, promete criar uma F1 mais igual em termos de performance, permitindo um grid mais competitivo, com mais equipes lutando por pódios e vitórias.

Essa é também a grande esperança da Renault que, nos últimos anos, não só não conseguiu reduzir a distância para as equipes da ponta como também perdeu terreno, terminando o Mundial de Construtores de 2019 em 5º, perdendo o título de melhor da "F1 B" para a McLaren.

"Espero ver uma Fórmula 1 mais igualitária e que a Mercedes não vença todas as corridas, como tem sido nos últimos anos. Acredito que volto como um piloto mais completo do que era antes".

Mas Alonso é realista quanto às possibilidades da Renault já nas próximas temporadas: "A curto prazo, a Renault não tem condições de ganhar o campeonato".

