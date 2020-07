Renault oficializa volta de Alonso ao grid da F1 em 2021

O Príncipe das Astúrias está de volta à Fórmula 1! Nesta quarta-feira, a Renault oficializou a contratação de Fernando Alonso para a temporada de 2021, após a notícia viralizar na terça (07). Com isso, o bicampeão cumpre a promessa feita no final de 2018, em sua primeira saída da categoria: que um dia voltaria ao grid da principal categoria do automobilismo mundial.

Esta será a terceira passagem de Alonso pela Renault. A primeira foi entre 2002 e 2006, conquistando bicampeonato, e depois nas temporadas 2008 e 2009. O espanhol irá ocupar a vaga deixada por Daniel Ricciardo, que já assinou com a McLaren para 2021. O anúncio da equipe não fala a duração exata do contrato de Alonso, mas afirma que ele será piloto da Renault "pelas próximas temporadas".

Na segunda-feira, o jornal Marca publicou que o salário de Alonso será já de uma realidade pós-Covid, de cerca de 10 a 12 milhões de euros por ano, o que seria uma economia substancial, já que Daniel Ricciardo recebe 20 milhões. Em troca, o piloto desejaria certas garantias de comando, relacionadas à equipe de trabalho, engenheiros e talvez alguma questão relacionada a patrocínios.

Antes da volta à F1, Alonso terá um grande desafio pela frente, o de completar a Tríplice Coroa do automobilismo, tentando uma vitória nas 500 Milhas de Indianápolis, no dia 23 de agosto.

Apesar da Renault ter passado por diversas mudanças ao longo da última década, ainda há muitas pessoas que trabalharam com o espanhol em suas passagens, incluindo o veterano diretor esportivo Alan Permane.

"É com um grande orgulho e uma imensa emoção que anuncio meu retorno à equipe que me deu a mão no início da minha carreira e que agora me dá a chance de retornar ao nível mais alto do esporte", disse Alonso.

"Eu tenho princípios e ambições similares ao projeto da equipe. O progresso deles nessa pré-temporada dá credibilidade aos objetivos para a temporada 2022, e eu vou dividir toda minha experiência com todos, de engenheiros e mecânicos a meu companheiro de equipe".

"A equipe quer e tem as condições de voltar ao pódio, e eu também".

O chefe da Renault, Cyril Abiteboul, afirmou que trazer Alonso de volta vai junto ao objetivo da equipe de voltar a lutar pelo topo.

"Assinar com Fernando Alonso é parte do plano do Grupo Renault de seu comprometimento com a F1 e voltar ao topo do grid", disse Cyril. "Sua presença em nossa equipe é um ativo formidável não só no nível esportivo mas também com a marca que ele está muito ligado".

"A força dessa ligação entre ele, a equipe e os fãs tornam ele uma escolha natural. Além de seus sucessos passados, é uma escolha mútua e um projeto para o futuro. Sua experiência e determinação nos permitirão tirar o melhor de cada um, levando a equipe à excelência que a F1 moderna exige".

"Ele também vai trazer à nossa equipe, que cresceu rapidamente, uma cultura de corridas e vitórias para juntos superarmos os desafios. Ao lado de Esteban, sua missão será ajudar a Renault na preparação para a temporada 2022 nas melhores condições possíveis".

Alonso também se reunirá novamente com o atual diretor técnico da Renault, Pat Fry, que trabalhou com ele tanto na McLaren quanto na Ferrari.

Na semana passada, o chefe da Renault, Cyril Abiteboul, disse que a Renault estava conversando com "grandes nomes", apesar dele ter se negado a falar mais sobre a possibilidade de Alonso.

"Precisamos de um piloto rápido, que precisa entender e comprar o projeto da Renault", disse. "Deixamos muito clara a situação da equipe. Estamos em uma situação única no panorama da F1, mas também somos uma equipe jovem, em crescimento, com algumas dificuldades".

"Precisamos de alguém capaz de entender tudo isso, e que entenda o valor de todo o trabalho, esforço e ética que está sendo colocado nisso. Não estou dizendo que Daniel não entendeu isso. Estou falando sobre o futuro".

"Então estamos falando com alguns nomes, alguns grandes, outros menos conhecidos. Estamos fazendo isso com calma, para garantir que teremos um bom alinhamento entre o que somos como equipe e com o que o piloto busca em uma equipe como a nossa".

Durante a coletiva para o GP da Áustria, Esteban Ocon, que já tem contrato garantido com a Renault para 2021, disse que ficaria feliz correndo com Alonso ao seu lado.

"Minha opinião pessoal não tem relação com o que a equipe fará", disse Ocon. “Mas tenho um ótimo relacionamento com o Fernando. O capacete que eu tenho da única troca que fiz com algum piloto é o dele."

"Ele foi quem brigou com Michael [Schumacher], suas lutas na época me deram o amor pelo esporte. Eu não sei se ele vai se juntar a nós ou não, mas definitivamente se ele pudesse voltar, eu ficaria muito feliz."

Alonso, porém, terá um grande desafio à sua frente: desde a temporada de 2018, quando terminou em quarto no Mundial de Construtores, a Renault parece dar passos para trás, dificultando seu objetivo principal de se colocar junto às três equipes da ponta. Assim, o bicampeão terá que superar uma temporada difícil em 2021, torcendo para que, com o novo regulamento, a equipe francesa possa dar a volta por cima.

