Carregar reprodutor de áudio

A Fórmula 1 realizou neste sábado - manhã brasileira e tarde barenita - o terceiro treino livre que antecede o GP do Bahrein. Mais uma vez, a Aston Martin mostrou que veio para se misturar com os ponteiros e Fernando Alonso foi o mais rápido da sessão de uma hora. O espanhol fez 1min32s340 nos últimos minutos.

Max Verstappen foi apenas cinco milésimos mais lento e ficou em segundo. Sergio Pérez foi o terceiro, com Lewis Hamilton e Charles Leclerc, fechando o top 5. A dupla da Red Bull passou boa parte do treino testando os pneus duros, partindo para os vermelhos apenas no final.

O Treino

Com o horário diferente do que será no treino de classificação e da corrida, com a pista muito mais quente, os pilotos não se apressaram tanto para entrar na pista. O primeiro a fazer volta rápida foi Norris, com 1min34s633.

A dupla da Haas o acompanhou, com Hulkenberg ficando na segunda posição e Magnussen em terceiro.

Hamilton assumiu a ponta com 14 minutos de sessão. O britânico fez 1min33s508 e foi seguido por Leclerc, 0s066 mais lento.

Sainz pulou para o segundo posto dois minutos depois, a 0s015 de Hamilton.

As Red Bulls foram para a pista juntas, com 22 minutos de treino, ambos com o composto duro. Alonso, com macios, também rumou ao asfalto quente de Sakhir. E o espanhol não perdeu tempo, desbancando Hamilton com 1min33s121.

Verstappen veio na sequência e conseguiu a 5ª colocação.

Na metade do treino, Alonso seguia na frente, seguido de Hamilton, Sainz, Leclerc e Verstappen.

Zhou surpreendeu quando restavam 15 minutos para o final e foi para a segunda colocação. Stroll veio na sequência e tomou a liderança de seu companheiro de equipe, com 1min32s919, configurando assim a dobradinha da Aston Martin.

A dobradinha mudou quando restavam pouco mais de 10 minutos, com Hamilton assumindo a liderança com 1min32s555 e Russell a 0s176 de seu compatriota e companheiro de equipe.

Mas foi por pouco tempo. Alonso e Verstappen assumiram as rédeas da sessão, com o espanhol fazendo 1min32s340, cinco milésimos mais rápido que o holandês.

Pérez, também com macios, subiu para o terceiro posto, quando restavam cinco minutos para o final.

A dupla da Ferrari também fez sua tentativa final, mas Leclerc foi apenas o quinto, com Sainz em sétimo.

Com isso, Alonso confirmou a P1, seguido de Verstappen, Pérez, Hamilton e Leclerc.

O treino de classificação para o GP do Bahrein acontece neste sábado, meio-dia, no horário de Brasília.

Resultados

Drive To Survive: erros e acertos da 5ª temporada da série da F1. Cadê Interlagos e Vettel?

Faça parte do Clube de Membros do Motorsport.com no YouTube

Quer fazer parte de um seleto grupo de amantes de corridas, associado ao maior grupo de comunicação de esporte a motor do mundo? CLIQUE AQUI e confira o Clube de Membros do Motorsport.com no YouTube. Nele, você terá acesso a materiais inéditos e exclusivos, lives especiais, além de preferência de leitura de comentários durante nossos programas. Não perca, assine já! Podcast: Ferrari renovada, Mercedes melhor e Red Bull bem? Que F1 teremos em 2023? Your browser does not support the audio element. ACOMPANHE NOSSO PODCAST GRATUITAMENTE: Spotify

Deezer

Apple Podcasts

Google Podcasts

Amazon Music